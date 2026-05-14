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Montero defiende que la Guardia Civil tenga el "reconocimiento" necesario para desarrollar su labor con "seguridad"

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La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este jueves que está "de acuerdo" en que los agentes de la Guardia Civil, a quienes ha reivindicado como "servidores públicos", tengan "todo el reconocimiento que les permita el desarrollo de su tarea en condiciones de seguridad".

La también vicesecretaria general del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno se ha pronunciado así en una entrevista en 'Canal Sur Radio', seguida por Europa Press, al ser preguntada sobre si apoya que la de la Guardia Civil y la Policía Nacional sean consideradas como profesiones "de riesgo".

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Montero ha señalado que ella está a favor del "reconocimiento" que permita a los agentes desarrollar su tarea en "condiciones de seguridad", así como ha defendido también que "es fundamental la cooperación" e ir "todos a una". La candidata socialista ha pedido respetar "la dignidad de los familiares, de las víctimas, de las personas que en un momento determinado se ven en esta situación", porque cree que "no es necesario causar dolor añadido".

De igual modo, tras las recientes muertes de dos guardias civiles cuando trataban de combatir el narcotráfico en las costas de Huelva, Montero ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "se tomó muy en serio desde el primer día, desde el año 2018, la lucha contra el narcotráfico, fundamentalmente en aquel momento en el Campo de Gibraltar, que era la zona donde se concentraba una mayor actividad de esta delincuencia organizada".

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En esa línea, ha puesto de relieve que "lo primero que se planteó" desde el Gobierno de España en aquel momento fue "un plan especial" con el que se tomaron diferentes medidas, así como un "refuerzo de personal" y un "mando único operativo", con el que "hubiera una cooperación real entre todos los cuerpos y fuerzas que actúan en ese territorio, de manera que sea más eficaz la lucha" que llevan a cabo.

De cara a las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo, María Jesús Montero ha remarcado que la Junta de Andalucía "no tiene competencias" sobre estas cuestiones de las condiciones de las fuerzas de seguridad como la Guardia Civil, si bien ha subrayado que en la "lucha contra el narcotráfico" sí puede actuar en otras vertientes como la de la "atención de las personas drogodependientes".

Al respecto, la candidata socialista ha señalado que "no es admisible" la situación de "listas de espera" que se da para "la llegada de personas a los centros de desintoxicación, a las unidades que permiten liberarse" de su adición a la droga, y al respecto ha denunciado que por parte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno "se han retirado subvenciones a asociaciones de drogodependientes".

Además, ha señalado que otro campo en el que podría actuar la Junta de Andalucía es el de la "ordenación del territorio", y al respecto ha llamado la atención acerca de que "hay narcotraficantes que han levantado verdaderas fortalezas, castillos en lugares donde no se puede edificar".

"Ahí es donde tiene la Junta de Andalucía mucho que hacer, para intentar desmantelar una estructura ilegal que está montada en terrenos ilegales", y donde los narcotraficantes "tienen todo tipo de comodidades, de ventajas", según ha advertido Montero.

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EuropaPress

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