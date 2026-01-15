Saúl del Cerro: “Hemos competido bien, pero nos ha faltado acierto”

Burgos, 15 ene (EFE).- El jugador del Burgos CF Saúl del Cerro destacó, tras la eliminación copera, el esfuerzo del equipo pese a la derrota y señaló que el conjunto burgalés "compitió bien pero faltó acierto" al tiempo que mostró la sensación de que el resultado fue excesivo para lo visto sobre el terreno de juego.

El centrocampista subrayó que el Burgos compitió "de tú a tú" ante el Valencia y que, por momentos, fue "capaz de someter" al rival.

Saúl incidió en que la falta de acierto en los metros finales fue determinante para no poder meterse en la eliminatoria, a pesar de que el equipo "generó ocasiones y llegó con peligro al área rival", pero no logró transformar ese dominio en goles, algo clave en este tipo de eliminatorias a partido único.

Por último, el futbolista blanquinegro puso en valor la actitud del grupo y el apoyo de la afición, y consideró que" esta línea de trabajo debe servir para centrarse ya en la Liga" y seguir peleando por los objetivos del Burgos CF en la competición doméstica. EFE

