Feijóo asegura que no ha borrado mensajes con Mazón del día de la dana y ha mandado a la jueza lo que le ha pedido

Feijóo ha solicitado que su declaración, programada para el 9 de enero en calidad de testigo, se realice mediante medios telemáticos. De acuerdo con Europa Press, el líder del Partido Popular expresó que ha remitido al Juzgado de Instrucción de Catarroja todos los mensajes requeridos y recibidos del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón durante la noche del 29 de octubre, cuando la dana causó graves consecuencias y dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

Según publicó Europa Press, Feijóo afirmó que no ha eliminado ningún mensaje del intercambio mantenido con Mazón en el contexto de la emergencia. En entrevista recogida por el medio, Feijóo precisó: "No he borrado ninguno de los mensajes de Mazón". Los mensajes abarcan la franja horaria desde las 20:08 hasta las 23:29 del día de la dana y, entre ellos, se incluye el mensaje del entonces presidente autonómico que decía: "Un puto desastre va a ser esto presi".

El medio Europa Press detalló que el 24 de diciembre, Feijóo envió al Juzgado de Instrucción de Catarroja, responsable de investigar la gestión de la emergencia, los mensajes requeridos en el auto judicial fechado el 22 de diciembre. Ese documento otorgaba al líder del PP un plazo de cinco días para entregar la comunicación solicitada.

El propio Feijóo destacó en la conversación con el medio que ha propuesto a las autoridades judiciales que su dispositivo móvil sea examinado ante notario. La intención es garantizar la integridad de los mensajes conservados en el móvil y trasladar así al juzgado una copia fiel y certificada de la conversación mantenida con Mazón durante la noche de la desgracia.

Al ser consultado sobre si la citación judicial le resultó inesperada, Feijóo expresó sorpresa, señalando que, en su calidad de jefe de la oposición y estando a 400 kilómetros del epicentro de la dana, no anticipaba el interés de la jueza en su intervención. Pese a ello, reiteró su disposición a facilitar voluntariamente toda la información solicitada relacionada con los mensajes recibidos de Mazón el 29 de octubre.

Europa Press reportó que, mientras Feijóo aseguró cumplir estrictamente con los requerimientos del auto judicial y entregar los mensajes recibidos, desde el Partido Socialista han exigido a las autoridades que obtengan la conversación completa entre ambos líderes del PP. De acuerdo con el partido socialista, la entrega debe incluir no solo los mensajes recepcionados por Feijóo, sino también aquellos que él mismo envió, con el objetivo de garantizar la transparencia total en el intercambio de información durante la gestión de la emergencia.

En ese contexto, Feijóo sostuvo ante el medio su voluntad de respetar los plazos y procedimientos establecidos por la jueza, enfatizando que acatará cada indicación recogida en el auto y garantizará la conservación y transferencia íntegra de los mensajes. Reiteró además la disposición a realizar la comparecencia ante la autoridad judicial de forma telemática, en aras de facilitar el desarrollo de la investigación.

La gestión de la dana y la comunicación institucional entre autoridades políticas se encuentra actualmente bajo la evaluación judicial, mientras la instrucción en el Juzgado de Catarroja avanza tras el análisis de los mensajes suministrados y la espera por la declaración de Feijóo como testigo. Las solicitudes de mayor transparencia en el proceso impulsadas desde la oposición marcan un nuevo capítulo en la revisión de las decisiones adoptadas durante aquel episodio, consignó Europa Press.