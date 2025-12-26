Espana agencias

Feijóo asegura que no ha borrado mensajes con Mazón del día de la dana y ha mandado a la jueza lo que le ha pedido

Alberto Núñez Feijóo sostiene que ha remitido a la jueza los chats requeridos sobre la dana, mantiene intacta la conversación con Carlos Mazón y expresa sorpresa por la citación judicial, mientras el PSOE exige mayor transparencia en el intercambio

Guardar

Feijóo ha solicitado que su declaración, programada para el 9 de enero en calidad de testigo, se realice mediante medios telemáticos. De acuerdo con Europa Press, el líder del Partido Popular expresó que ha remitido al Juzgado de Instrucción de Catarroja todos los mensajes requeridos y recibidos del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón durante la noche del 29 de octubre, cuando la dana causó graves consecuencias y dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

Según publicó Europa Press, Feijóo afirmó que no ha eliminado ningún mensaje del intercambio mantenido con Mazón en el contexto de la emergencia. En entrevista recogida por el medio, Feijóo precisó: "No he borrado ninguno de los mensajes de Mazón". Los mensajes abarcan la franja horaria desde las 20:08 hasta las 23:29 del día de la dana y, entre ellos, se incluye el mensaje del entonces presidente autonómico que decía: "Un puto desastre va a ser esto presi".

El medio Europa Press detalló que el 24 de diciembre, Feijóo envió al Juzgado de Instrucción de Catarroja, responsable de investigar la gestión de la emergencia, los mensajes requeridos en el auto judicial fechado el 22 de diciembre. Ese documento otorgaba al líder del PP un plazo de cinco días para entregar la comunicación solicitada.

El propio Feijóo destacó en la conversación con el medio que ha propuesto a las autoridades judiciales que su dispositivo móvil sea examinado ante notario. La intención es garantizar la integridad de los mensajes conservados en el móvil y trasladar así al juzgado una copia fiel y certificada de la conversación mantenida con Mazón durante la noche de la desgracia.

Al ser consultado sobre si la citación judicial le resultó inesperada, Feijóo expresó sorpresa, señalando que, en su calidad de jefe de la oposición y estando a 400 kilómetros del epicentro de la dana, no anticipaba el interés de la jueza en su intervención. Pese a ello, reiteró su disposición a facilitar voluntariamente toda la información solicitada relacionada con los mensajes recibidos de Mazón el 29 de octubre.

Europa Press reportó que, mientras Feijóo aseguró cumplir estrictamente con los requerimientos del auto judicial y entregar los mensajes recibidos, desde el Partido Socialista han exigido a las autoridades que obtengan la conversación completa entre ambos líderes del PP. De acuerdo con el partido socialista, la entrega debe incluir no solo los mensajes recepcionados por Feijóo, sino también aquellos que él mismo envió, con el objetivo de garantizar la transparencia total en el intercambio de información durante la gestión de la emergencia.

En ese contexto, Feijóo sostuvo ante el medio su voluntad de respetar los plazos y procedimientos establecidos por la jueza, enfatizando que acatará cada indicación recogida en el auto y garantizará la conservación y transferencia íntegra de los mensajes. Reiteró además la disposición a realizar la comparecencia ante la autoridad judicial de forma telemática, en aras de facilitar el desarrollo de la investigación.

La gestión de la dana y la comunicación institucional entre autoridades políticas se encuentra actualmente bajo la evaluación judicial, mientras la instrucción en el Juzgado de Catarroja avanza tras el análisis de los mensajes suministrados y la espera por la declaración de Feijóo como testigo. Las solicitudes de mayor transparencia en el proceso impulsadas desde la oposición marcan un nuevo capítulo en la revisión de las decisiones adoptadas durante aquel episodio, consignó Europa Press.

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoCarlos MazónPartido PopularPSOEValenciaCatarrojaMensajesDanaJuzgado de InstrucciónEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La nueva portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria dice que "no es momento" de pasar la instrucción a los fiscales

Marien Ortega advierte que transferir la fase de investigación penal a los fiscales generaría riesgos de dependencia jerárquica, remarcando que la independencia actual de los jueces ofrece mejores garantías, según declaró tras asumir la portavocía nacional judicial

La nueva portavoz de la

Condenado un taxista 'pirata' que violó a una pasajera, a la que abandonó en Tabernas (Almería)

El alto tribunal andaluz confirma seis años de cárcel para el autor de una agresión sexual en Tabernas, desestimando el recurso de defensa e imponiendo al implicado la prohibición de acercarse a la víctima y medidas adicionales

Condenado un taxista 'pirata' que

Maíllo (IU) admite diferencias con Díaz en su gestión del espacio de la izquierda y pide un frente amplio sin errores

Antonio Maíllo propone un acuerdo entre distintas fuerzas progresistas para impulsar candidaturas unificadas en próximas elecciones, subrayando discrepancias con Yolanda Díaz sobre alianzas y defendiendo la transparencia ante situaciones internas que afectan al Partido Socialista

Maíllo (IU) admite diferencias con

Elma Saiz cree que Feijóo "debería dimitir" tras llevar "un año mintiendo" por los mensajes con Mazón sobre la dana

La ministra Elma Saiz señala que el líder del Partido Popular, citado como testigo en el caso por la tragedia en Valencia, ocultó la verdad en sus comunicaciones con el expresidente Mazón y pide su renuncia de forma inmediata

Elma Saiz cree que Feijóo

IU presenta iniciativa en el Congreso para garantizar contenidos de memoria democrática en la enseñanza

Toni Valero advierte sobre la brecha entre la ley y su aplicación en las aulas, pide acción frente al avance del revisionismo y exige planes estatales que aborden el franquismo y el colonialismo en la educación, defendiendo derechos humanos

IU presenta iniciativa en el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 26 diciembre

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”