Prisión provisional para tres detenidos el viernes en Mallorca relacionados con la trama de blanqueo y narcotráfico

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, en funciones de guardia, ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los detenidos por Policía Nacional y Guardia Civil este pasado viernes por su supuesta relación con la trama de blanqueo de capitales y narcotráfico que operaba desde Mallorca; mientras, ocho han quedado en libertad con comparecencias periódicas.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, después de que 11 de los 17 detenidos este pasado viernes en Mallorca en relación a la macrocausa que está investigando el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho hayan pasado este domingo a disposición judicial.

Hay que recordar que las 17 detenciones practicadas este pasado viernes se enmarcaron dentro de la tercera fase de la operación bautizada como 'Enroque Bal, Manso y Primo', según confirmaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

En total, durante la operación, iniciada el pasado 11 de agosto, han sido arrestadas 35 personas supuestamente relacionadas con la trama. Una quincena de ellas, entre las que estaban el supuesto cabecilla de la banda y líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic; el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales y el abogado Gonzalo Márquez, fueron arrestadas durante la primera fase y buena parte de ellas entraron en prisión de forma provisional. El pasado martes, 26 de agosto, cayeron otros tres sospechosos que supuestamente actuaban como testaferros, a los que se le sumaron los 17 detenidos este pasado viernes, día 29.

La causa sigue bajo secreto de sumario.