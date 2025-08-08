Espana agencias

Consumo advierte a alérgicos de la presencia de lácteos no declarados en cremas de licores

Por Newsroom Infobae

Madrid, 8 ago (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido este viernes a alergicos o intolerantes a los componentes de la leche de la comercialización de diferentes cremas de licores de la marca Destileria Das Ideas, con presencia de derivados lácteos no incluidos en el etiquetado.

La Aesan -agencia dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030- ha indicado, en un comunicado, que, según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades de Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Galicia, si bien no se ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras regiones.

Los productos implicados en la alerta son: crema de café, crema de arroz con leche, crema de chocolate y cereza, crema de licor, crema de piruleta, crema de limón, crema de frutos del bosque, crema de fresa nube, crema de melocotón y maracuyá.

Todos ellos son de la marca Destilería Das Ideas y los lotes afectados son aquellos que no contengan la leyenda de "contiene derivados lácteos" o estar esta leyenda ilegible o incompleta.

La información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a los derivados lácteos que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo; no obstante, ha precisado la ingesta de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.EFE

