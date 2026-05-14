El IPC se modera en abril, hasta el 3,2 %, por bajada de la electricidad y ayudas fiscales

Madrid, 14 may (EFE).- El índice de precios de consumo (IPC) se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad y a pesar de la subida de los carburantes, que se ha visto compensada por las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno y en vigor en marzo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 2,8 %, una décima menos que en el mes anterior.

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El grupo con mayor influencia positiva en la inflación de abril fue el del transporte, cuya tasa anual subió más de un punto, hasta el 6,5 %, debido al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que superaron el umbral del 15 % fijado por el Ejecutivo, por lo que las medidas fiscales permanecerán vigentes hasta el 30 de junio. EFE