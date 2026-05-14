La Bolsa española abre con un alza del 0,69 % atenta a Telefónica y el encuentro Trump-Xi

Madrid, 14 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con una subida del 0,69 %, en una jornada en la que Telefónica se revaloriza casi un 5 % tras presentar resultados, y en la que el mercado está pendiente del encuentro entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

En los primeros compases de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 17.767,7 puntos tras avanzar ese 0,69 %. Las ganancias del año son del 2,70 %.

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A la espera de novedades en la reunión entre Estados Unidos y China, mientras las negociaciones entre Washington e Irán siguen sin avances y el estrecho de Ormuz continúa cerrado, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 0,43 %, hasta los 105,25 dólares. EFE

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