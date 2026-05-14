'Adictos a las pantallas', un libro del psicólogo Rafa Guerrero con claves en positivo

Madrid, 14 may (EFE).- El psicoterapeuta Rafa Guerrero se decidió a escribir su nuevo libro, 'Adictos a las pantallas', para explicar con una actitud comprensiva las claves de las adicciones tecnológicas, desde los móviles a los videojuegos, sobre todo entre los menores, ante la alarma social y las numerosas consultas que recibe.

Su objetivo es afrontar este problema sin juzgar y sin estigmatizar a quien la sufre, porque -declara- no quiere "transmitir la idea de que la sociedad está fatal, se trata de comprender el motivo".

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El libro (Cúpula), que cuenta con prólogo de la psiquiatra Marian Rojas Estapé y epílogo de Eduardo Strauch (superviviente del accidente aéreo de los Andes en 1972), desgrana en apenas doscientas páginas el origen de las adicciones en general, y más allá, las relacionadas con la tecnología, como móviles, videojuegos o redes sociales, sobre todo entre los menores, el eslabón más vulnerable de la cadena.

Guerrero (Madrid, 1981), autor de más de una veintena de libros y cuentos, psicólogo clínico, doctor en Educación y máster en Psicoterapia Breve, se embarca en este ensayo divulgativo en un momento de alarma social, que ha impulsado el desarrollo de nuevas legislaciones para intentar frenar los efectos adversos de la tecnología y limitar el acceso de los menores.

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"La adicción no es el problema, es la solución, porque se trata de un mecanismo de afrontamiento del dolor", explica a EFE Guerrero, quien insiste en que para abordar la adicción tecnológica hay que comprender la historia de aprendizaje y el contexto del menor.

Para el psicoterapeuta, la exposición a un mundo estresante, hiperactivado y hedonista aumenta la probabilidad de tener vínculos inseguros y, por tanto, de padecer una adicción.

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"Las redes sociales se crearon con el objetivo de conectar a las personas, sin embargo, nunca en la historia de la humanidad hemos estado tan desconectados", asegura el experto, que llama la atención sobre la velocidad a la que se vive en el mundo actual: hablamos, caminamos más deprisa y dormimos menos.

Entre las claves que propone Rafa Guerrero para contrarrestar el uso excesivo de pantallas se encuentran la restricción en el acceso tecnológico hasta los seis años, la reducción del tiempo de exposición, la supervisión parental, el establecimiento de zonas libre de pantallas, la desactivación de notificaciones y el refuerzo de los vínculos interpersonales.

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Pero al margen de estas recomendaciones ya conocidas, pone sobre la mesa la importancia de estar en contacto con la naturaleza, y sobre todo, en la protección de los menores, que son "vulnerables y dependientes en todos los aspectos" y necesitan adultos responsables que atiendan sus necesidades, sepan marcar límites y les ayuden a establecer relaciones sanas con el entorno y con otras personas. EFE