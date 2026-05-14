Espana agencias

La Policía desarticula una banda itinerante implicada en 27 robos a viviendas en España

Guardar
Google icon

Madrid, 14 may (EFE).- La Policía ha detenido a trece miembros de una banda que tenía su base en Torrevieja (Alicante) aunque operaba en Madrid, Guadalajara o Valladolid, formada por georgianos y españoles a los que atribuye 27 robos en casas, que vigilaban y marcaban para comprobar si estaban vacías.

La operación, que se ha desarrollado junto a la Agregaduría de Interior de Georgia, ha culminado con la detención de 13 individuos, ocho de los cuales han ingresado en prisión, a los que se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, falsedad documental, receptación y resistencia y desobediencia.

PUBLICIDAD

La organización criminal estaba compuesta por dos ramas: la primera, formada por individuos georgianos, que era la que cometía los robos y que identificaba las viviendas con la técnica del hilo de pegamento; y la segunda, integrada por españoles, y que se encargaba de dar salida a los objetos robados a través de tiendas en Madrid y en Valencia.

La banda tenía la base de operaciones en Torrevieja (Alicante), y se desplazaban para cometer los robos a otras ciudades, entre las que se encuentran Madrid, Guadalajara, Valencia, Valladolid y Ciudad Real.

PUBLICIDAD

Los ladrones elegían viviendas de zonas céntricas de ciudades y, para localizar los objetivos, marcaban las puertas de las casas en periodos vacacionales con técnicas como el hilo de pegamento, para después cometer los robos si estaban vacías. Su objetivos eran joyas, dinero en efectivo y relojes. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero defiende que la Guardia Civil tenga el "reconocimiento" necesario para desarrollar su labor con "seguridad"

Montero defiende que la Guardia Civil tenga el "reconocimiento" necesario para desarrollar su labor con "seguridad"

'Guerra total', los inéditos de Chaves Nogales que tienen el vigor de 'A sangre y fuego'

Infobae

El empleo extranjero marca récord con 3,2 millones de ocupados tras sumar 96.684 en abril

Infobae

Los huevos son un 14,7 % más caros que hace un año y las legumbres suben un 5 % en un mes

Infobae

La propuesta de Educación deja fuera la recuperación salarial del profesorado valenciano

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

Ucrania despliega cientos de robots alemanes ‘Gereon’ que transforman su logística militar adaptándose a misiones de alto riesgo

La Justicia frena el desahucio de una vivienda de protección oficial porque la Administración no evaluó la situación de vulnerabilidad de un menor que habita en ella

ECONOMÍA

El IVA de la luz y el gas vuelven al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

El IVA de la luz y el gas vuelven al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

¿Qué pasa si compras o alquilas una casa donde hubo un crimen? Esto dice la ley sobre la responsabilidad del propietario y el inquilino

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de mayo

Telefónica reduce sus pérdidas en un 68,4% en el primer trimestre gracias a la venta de filiales en Latinoamérica

Los bancos vuelven a pagar por el dinero de los ahorradores y suben la rentabilidad de los depósitos hasta el 3%

DEPORTES

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”