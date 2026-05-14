La Policía desarticula una banda itinerante implicada en 27 robos a viviendas en España

Madrid, 14 may (EFE).- La Policía ha detenido a trece miembros de una banda que tenía su base en Torrevieja (Alicante) aunque operaba en Madrid, Guadalajara o Valladolid, formada por georgianos y españoles a los que atribuye 27 robos en casas, que vigilaban y marcaban para comprobar si estaban vacías.

La operación, que se ha desarrollado junto a la Agregaduría de Interior de Georgia, ha culminado con la detención de 13 individuos, ocho de los cuales han ingresado en prisión, a los que se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, falsedad documental, receptación y resistencia y desobediencia.

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La organización criminal estaba compuesta por dos ramas: la primera, formada por individuos georgianos, que era la que cometía los robos y que identificaba las viviendas con la técnica del hilo de pegamento; y la segunda, integrada por españoles, y que se encargaba de dar salida a los objetos robados a través de tiendas en Madrid y en Valencia.

La banda tenía la base de operaciones en Torrevieja (Alicante), y se desplazaban para cometer los robos a otras ciudades, entre las que se encuentran Madrid, Guadalajara, Valencia, Valladolid y Ciudad Real.

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Los ladrones elegían viviendas de zonas céntricas de ciudades y, para localizar los objetivos, marcaban las puertas de las casas en periodos vacacionales con técnicas como el hilo de pegamento, para después cometer los robos si estaban vacías. Su objetivos eran joyas, dinero en efectivo y relojes. EFE