El índice para revisar alquileres se sitúa en el 2,4 %, su segundo porcentaje más alto

Madrid, 14 may (EFE).- Los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,4 %, según el índice de referencia publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el segundo porcentaje más elevado desde que se elabora este indicador.

Este porcentaje -correspondiente a abril de este año- se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, el 25 de mayo de 2023.

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Con esta subida, el índice para actualizar alquileres cae ligeramente con respecto a marzo, mes en el que alcanzó el 2,47 %, su nivel más alto hasta la fecha.

Desde que entró en vigor este índice de referencia de arrendamiento, las subidas han sido del 2,2 % en noviembre de 2024; 2,28 % en diciembre; 2,19 % en enero de 2025; 2,08 % en febrero; 1,98 % en marzo; 2,09 % en abril; 1,9 % en mayo; 2,1 % en abril; 2,15 % en julio; 2,19 % en agosto; 2,22 % en septiembre; 2,25 % en octubre; 2,29 % en noviembre; 2,32 % en diciembre y el 2,14 % en enero de 2026, su menor incremento tras siete meses subiendo.

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En febrero volvió a moderarse hasta el 2,16 %, en marzo escaló hasta el 2,47 % y se situó en abril en el 2,4 %.

El INE ha informado este jueves de la subida del índice de precios de consumo (IPC) de abril en el 3,2 %, moderándose dos décimas respecto al mes anterior por la bajada de los precios de la luz. La inflación subyacente (que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados), se moderó una décima hasta el 2,8 %.

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La ley de vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler y determina que sería el INE el encargado de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos a fin de evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando por la inflación.

Los alquileres se actualizaban tradicionalmente en la mayoría de los casos con el IPC, pero hace más de dos años, cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2 % y para 2024 fijó este porcentaje en el 3 %.

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Con la entrada de 2025 esos límites a la subida del alquiler desaparecieron, empezando a aplicarse este nuevo índice de referencia, que el INE publica hoy por decimoquinta vez. EFE