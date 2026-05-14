Espana agencias

El índice para revisar alquileres se sitúa en el 2,4 %, su segundo porcentaje más alto

Guardar
Google icon

Madrid, 14 may (EFE).- Los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,4 %, según el índice de referencia publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el segundo porcentaje más elevado desde que se elabora este indicador.

Este porcentaje -correspondiente a abril de este año- se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, el 25 de mayo de 2023.

PUBLICIDAD

Con esta subida, el índice para actualizar alquileres cae ligeramente con respecto a marzo, mes en el que alcanzó el 2,47 %, su nivel más alto hasta la fecha.

Desde que entró en vigor este índice de referencia de arrendamiento, las subidas han sido del 2,2 % en noviembre de 2024; 2,28 % en diciembre; 2,19 % en enero de 2025; 2,08 % en febrero; 1,98 % en marzo; 2,09 % en abril; 1,9 % en mayo; 2,1 % en abril; 2,15 % en julio; 2,19 % en agosto; 2,22 % en septiembre; 2,25 % en octubre; 2,29 % en noviembre; 2,32 % en diciembre y el 2,14 % en enero de 2026, su menor incremento tras siete meses subiendo.

PUBLICIDAD

En febrero volvió a moderarse hasta el 2,16 %, en marzo escaló hasta el 2,47 % y se situó en abril en el 2,4 %.

El INE ha informado este jueves de la subida del índice de precios de consumo (IPC) de abril en el 3,2 %, moderándose dos décimas respecto al mes anterior por la bajada de los precios de la luz. La inflación subyacente (que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados), se moderó una décima hasta el 2,8 %.

La ley de vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler y determina que sería el INE el encargado de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos a fin de evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando por la inflación.

Los alquileres se actualizaban tradicionalmente en la mayoría de los casos con el IPC, pero hace más de dos años, cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2 % y para 2024 fijó este porcentaje en el 3 %.

Con la entrada de 2025 esos límites a la subida del alquiler desaparecieron, empezando a aplicarse este nuevo índice de referencia, que el INE publica hoy por decimoquinta vez. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero defiende que la Guardia Civil tenga el "reconocimiento" necesario para desarrollar su labor con "seguridad"

Montero defiende que la Guardia Civil tenga el "reconocimiento" necesario para desarrollar su labor con "seguridad"

'Guerra total', los inéditos de Chaves Nogales que tienen el vigor de 'A sangre y fuego'

Infobae

El empleo extranjero marca récord con 3,2 millones de ocupados tras sumar 96.684 en abril

Infobae

Los huevos son un 14,7 % más caros que hace un año y las legumbres suben un 5 % en un mes

Infobae

La propuesta de Educación deja fuera la recuperación salarial del profesorado valenciano

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

Ucrania despliega cientos de robots alemanes ‘Gereon’ que transforman su logística militar adaptándose a misiones de alto riesgo

La Justicia frena el desahucio de una vivienda de protección oficial porque la Administración no evaluó la situación de vulnerabilidad de un menor que habita en ella

ECONOMÍA

El IVA de la luz y el gas vuelven al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

El IVA de la luz y el gas vuelven al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

¿Qué pasa si compras o alquilas una casa donde hubo un crimen? Esto dice la ley sobre la responsabilidad del propietario y el inquilino

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de mayo

Telefónica reduce sus pérdidas en un 68,4% en el primer trimestre gracias a la venta de filiales en Latinoamérica

Los bancos vuelven a pagar por el dinero de los ahorradores y suben la rentabilidad de los depósitos hasta el 3%

DEPORTES

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”