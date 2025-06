Refugiado maliense denuncia que Europa hable de migración regular sin voluntad política

Madrid, 20 jun (EFE).- El refugiado maliense Aboubacar Drame, que llegó a Canarias como menor no acompañado en 2006, ha criticado que "la clase política en Europa" hable de migración regular cuando no hay "voluntad política" para fomentarla: "Por qué hablan de cosas que ustedes mismos no quieren que sean así?", ha cuestionado.

Así lo ha señalado durante el acto celebrado este viernes por la entidad social Accem por el Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este 20 de junio, en el que han participado representantes de ACNUR, del Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (ECRE) y la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

En su intervención, Drame ha denunciado la injusticia que representa que un gambiano o un senegalés no pueda pedir un visado para ir a España de forma regular -y así no tener que jugarse la vida por vías tan peligrosas como la ruta canaria- pero un español o un europeo, si quiere ir a África, no necesita visado.

"Yo, como persona nacionalizada, cuando voy a Senegal voy sin visado ninguno, pero una vez que llego a Mali para traer a mi hijo conmigo es imposible porque te ponen pegas", ha lamentado.

Ha puesto como ejemplo de esta falta de voluntad política que haya que esperar meses para conseguir "una simple cita" en la embajada española en Mali, entre otros muchos problemas burocráticos.

A pesar de todo, este refugiado ha celebrado el "gran cambio" que detecta ahora respecto al momento en el que él llegó, cuando la Policía negaba a personas como él las citas para pedir asilo mientras sí se las facilitaban a otras nacionalidades, a pesar de que su país llevaba muchos años sufriendo el terrorismo y otras formas de violencia.

Una situación que mejoró tras un posicionamiento emitido en 2022 por ACNUR y hasta hoy, cuando Mali es la nacionalidad con mayor tasa de reconocimiento en España, del 99,8 %.

Este también es el tercer país en número de solicitudes de asilo en España, con una cifra que casi se ha multiplicado por 8 de 1.345 en 2023 a 10.673 en 2024 por el aumento de llegadas por la ruta canaria a raíz del recrudecimiento del conflicto, las violaciones de derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria.

Durante el acto celebrado este viernes también han prestado su testimonio Thamar Adelina Montilla, refugiada venezolana que huyó de su país con sus dos hijas pequeñas y su madre enferma debido a la "represión" política que sufría en su país, que le hizo vivir "situaciones muy muy difíciles".

"En un momento ya no podías opinar ni enviar un mensaje en contra porque ya eras como señalado y ya se sabía que tú estabas pensando en contra del Gobierno", ha relatado.

También ha participado Nataliia Chyngorova, que huyó de la invasión rusa con dos hijas y ahora recibe en España -a salvo, pero con mucho dolor- cada noticia que llega desde su país, donde aún están su marido y su madre. A ella le gustaría volver pero si piensa en el bienestar de sus hijas ve su futuro en España, ha precisado.

En el acto ha participado también la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que ha puesto en valor el sistema de atención humanitaria y de acogida de protección internacional de España, "único en el mundo".

Ha llamado a defender este modelo "a ultranza" frente a "los posicionamientos geoestratégicos y geopolíticos" que van "por otras vías", al primar la seguridad.

Cancela ha augurado que los conflictos y la vulneración de derechos humanos en el mundo no van a cesar, sino que se van a ir a más, en parte por quienes intentan luchar contra el "multilateralismo", encabezado por Naciones Unidas, para demonizarlo y plantearlo como "algo extraño y sospechoso" o "chiringuitos" y así devaluar su trabajo, tan importante, en su opinión, en una sociedad democrática.

Por su parte, la presidenta de Accem, Pilar Samanes, ha mostrado su preocupación por el incremento de la violencia, el odio y la justificación de posturas xenófobas, frente a las que la entidad defiende la vigencia del derecho al asilo, la protección internacional, los derechos humanos, la solidaridad y la paz. EFE