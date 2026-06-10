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Broos concede el favoritismo a México en el partido inaugural

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México, 10 jun (EFE).- El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, afirmó este miércoles que la selección de México es favorita en el partido inaugural del Mundial, este jueves, y este escenario le quita presión a sus jugadores.

"Nos dan una probabilidad del siete por ciento. No sentimos presión, esa la tienen ellos. Nosotros nos hemos preparado y sólo pensamos en salir adelante en el partido de mañana", dijo el entrenador en una rueda de prensa.

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Sudáfrica llegó ayer a la Ciudad de México, luego de más de una semana de concentración en Pachuca, donde el equipo se adaptó a la altitud del Estadio Azteca, 2.240 metros sobre el mar.

"Hace cuarenta años, como jugador, viví la adaptación a la altura. Ahora la experiencia en Pachuca ha sido grandiosa. Nos ayudaron muchísimo y nos dieron lo necesario. Mañana será nuestro día 11 en México. No creo que tengamos problemas", señaló.

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Ante la posibilidad de que este jueves 85.000 aficionados estén apoyando desde las gradas a México, matizó que sus pupilos están preparados para no dejarse provocar ni presionar.

El estratega reveló haber estudiado a México, que ganó o empató todos sus partidos de este año, lo cual confirma el elevado nivel de la selección dirigida por Javier Aguirre.

"La realidad es que México es el mejor equipo del grupo, así que será un juego durísimo, pero estamos listos y vamos a luchar en cada metro de la cancha. Solo después de 90 minutos sabremos el resultado", agregó.

Al referirse al hecho de que este año la Copa Mundial se juegue con 48 equipos, el estratega mostró descontento.

"Es demasiado jugar con tantos países en tres naciones diferentes. Tenemos que ir a Atlanta y, si pasamos la fase de grupos, tal vez iremos a Los Angeles. Es agotador, sin embargo, así se hizo y hay que adaptarse", matizó.

Las selecciones de Sudáfrica y México fueron emparejadas en el Grupo A con las de Corea del Sur y República Checa.

Tras el debut con México, Sudáfrica chocará con República Checa, el 18 de junio en Atlanta, y con Corea del Sur el día 24 en Monterrey.

"Estamos optimistas", concluyó Broos. EFE

(fotos)

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