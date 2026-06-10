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Las Finales de la NBA entre Knicks y Spurs baten todos los récords de audiencia

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Nueva York, 10 jun (EFE).- Los tres primeros partidos de las Finales de la NBA 2026 entre New York Knicks y San Antonio Spurs batieron récords de más visualizaciones en redes sociales, mayor cuota de pantalla de un partido NBA y mayor índice de audiencia de un partido de los Knicks en Nueva York.

Los tres primeros partidos de la NBA han generado alrededor de 5.000 millones de visualizaciones en redes sociales, el mayor número de unas Finales después de tres partidos, anunció la NBA en un comunicado.

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El tercer partido de las Finales NBA entre Knicks y Spurs, jugado el pasado lunes en el Madison Square Garden de Nueva York con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, tuvo una cuota de pantalla del 42,7 %, el registro más alto de un partido en la historia de la NBA.

La cuota de pantalla, o 'share', mide el porcentaje de hogares (o personas) que están viendo un programa sobre el total de televisiones que están encendidas.

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Además, el tercer partido de las Finales fue el 'Game 3' más visto de los últimos 28 años desde el enfrentamiento entre los Chicago Bulls de Michael Jordan y los Utah Jazz en 1998, con un promedio de 23,8 millones de espectadores en ABC y ESPN y un pico de audiencia de 26,3 millones de televidentes a las 23:15 hora local.

En el primer partido de las Finales, el índice de audiencia, que mide el porcentaje de hogares o personas que están viendo un programa sobre el total de hogares que tienen televisión, llegó al 14,7 en Nueva York y se convirtió en el partido de los Knicks de más audiencia en la ciudad desde que hay registros en 2002.

En San Antonio (Texas), el índice de audiencia fue de 25,8 y se convirtió en el partido de los Spurs con mayor audiencia desde el partido 5 de las Finales NBA de 2014.

Las búsquedas en Google relacionadas con las Finales NBA, New York Knicks y San Antonio Spurs también están en los niveles más altos de la historia. EFE

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