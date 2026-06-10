El 67 % de los docentes valencianos vota interrumpir o desconvocar la huelga indefinida

Manifestación de docentes valencianos advierte que "la lucha continuará el curso que viene" si no hay negociación. / Imagen de archivo

Tras casi cinco semanas de huelga, el 67% de los docentes de la Comunitat Valenciana que participaban en una consulta sindical ha optado por interrumpir o desconvocar la huelga indefinida iniciada el 11 de mayo, aunque el 87% ha rechazado el último documento de acuerdo planteado por la Generalitat sobre mejoras en la educación pública, según recoge Agencia EFE. De igual manera, la huelga continuará este jueves y, de imponerse la opción de desconvocar o interrumpirla, la decisión se hará efectiva el viernes, de acuerdo con lo informado por los sindicatos.

En la votación sobre el texto completo participaron 30.238 docentes de un total de casi 78.000, y la única parte que obtuvo respaldo mayoritario fue la simplificación burocrática, con un 82% a favor de firmar ese punto parcial, según Agencia EFE. La consulta fue impulsada por STEPV, CCOO y UGT, con apoyo de Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), CNT, CGT, COS, CSO y Docents en Lluita, sobre la última propuesta de la Generalitat para poner fin a una huelga que se encuentra en su quinta semana.

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El 71% de los docentes optan por desconvocar la huelga para realizar movilizaciones sin preaviso

Entre quienes apoyan interrumpir o desconvocar el paro (26.217 votaciones en esa pregunta), el 71% se inclina por suspenderlo para poder retomar movilizaciones sin preaviso, y el 29% ha votado desconvocarlo para continuar las protestas el próximo curso con otros modelos de paro, según ha explicado la Agencia EFE. Dentro del 33% que apuesta por mantener la huelga, el 90% ha elegido que siga siendo indefinida con movilizaciones intermitentes o puntuales en días acordados en asambleas.

La propuesta de retribuciones, que planteaba un incremento progresivo hasta 200 euros mensuales en 2028, ha registrado un 90% de rechazo, y el 84% no ha aceptado firmar el texto parcial sobre la enseñanza del valenciano. También han sido mayoritariamente rechazadas las propuestas sobre inclusión educativa (70%), Formación Profesional (78%), plantillas y personal docente (78%), ratios (70%) e infraestructuras educativas (54%), según Agencia EFE.

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Manifestación de docentes de Andalucía

De tdoos modos, los sindicatos mantendrán la huelga durante la jornada del jueves, cuando está convocada una nueva reunión de la Mesa sectorial en la Conselleria de Educación, al señalar que los resultados se conocerían por la noche y que varias asambleas han solicitado sostener el paro ese día. Para este jueves se ha anunciado una movilización en València: por la mañana si se decide continuar con la huelga indefinida, o por la tarde si se opta por finalizarla, aunque aún no se ha precisado el horario.