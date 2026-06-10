Hoy será noticia. Jueves, 11 de junio

PAPA ESPAÑA

"Alza la mirada... y acoge": el papa llega a Canarias para poner el foco en los migrantes

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- En el puerto donde comienza el sexto día del viaje de León XIV a España, al lema de su visita pastoral, "Alza la mirada", le han añadido: "y acoge". Es un buen adelanto del discurso que se espera en Canarias de un papa que no ha parado de lanzar mensajes sobre la dignidad de los migrantes.

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Robert Prevost llega este jueves al muelle de Arguineguín para cumplir la promesa que su antecesor, Francisco, hizo a Canarias, conmovido por las miles de vidas que se estaban cobrando las travesías en cayuco y por la respuesta de las islas a un desafío humanitario enorme, con rescates que algunas semanas se contaban por decenas.

PLUS ULTRA

El Congreso vota hoy pedir al Gobierno la revisión del "rescate público" a Plus Ultra

Madrid (EFE).- El pleno del Congreso votará este jueves una moción del PP que insta al Gobierno a "revisar de manera inmediata y transparente" el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó el "rescate público" de la compañía aérea Plus Ultra, con el fin "esclarecer la eventual existencia de irregularidades".LE

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El PP, que sacó ayer adelante la misma moción en el pleno del Senado gracias a su mayoría absoluta en esa cámara, no obtendrá previsiblemente el respaldo necesario para aprobarla en el Congreso.

CIS BARÓMETRO

El CIS difunde su barómetro de junio

Madrid (EFE).- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde este jueves su barómetro del mes de junio, una encuesta con estimación de voto que recoge las preferencias electorales de los ciudadanos.

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Barómetro realizado tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y las novedades judiciales del caso Leire que afectan al PSOE.

PARLAMENTO ANDALUCÍA

Sevilla (EFE).- El nuevo Parlamento de Andalucía salido de las elecciones autonómicas del 17 de mayo se constituye en una sesión plenaria en la que se elegirá la Mesa de la Cámara.

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Una elección que servirá para ver si hay algún tipo de acuerdo entre el PP y Vox que allane el camino para la investidura de Juanma Moreno.

GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN

Rajoy y cinco presidentes autonómicos arroparán hoy a Mañueco en la jura de su cargo

Valladolid (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos de Asturias, Galicia, Cantabria, Aragón y Extremadura estarán hoy presentes en el acto de toma de posesión y jura del cargo de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente de la Junta de Castilla y León.

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Fuentes de los gobiernos autonómicos han confirmado a EFE que al menos acudirán a este acto Adrián Barbón (Asturias), Alfonso Rueda (Galicia), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Jorge Azcón (Aragón) y María Guardiola (Extremadura)

VIVIENDA COYUNTURA

Publicación de los datos de compraventa de viviendas durante el primer trimestre del año

Madrid (EFE).- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana da a conocer este jueves los datos de compraventa de viviendas del primer trimestre del año.

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El año 2025 cerró con un incremento del 5 % hasta las 752.098 operaciones, la mayor cifra que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

TRANSPORTE VIAJEROS

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este jueves la cifra de usuarios del transporte público en España en abril de 2026.

En los tres primeros meses del año el uso de la alta velocidad ferroviaria se redujo un 21,3 por ciento, lastrado por el accidente de Adamuz (Córdoba) y los cortes que mantuvieron cerrada la línea que conecta con Málaga.

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LEY EUTANASIA

El Parlamento catalán defenderá en el Congreso la ley para acortar plazos de la eutanasia

Barcelona (EFE).- Los diputados del Parlamento de Cataluña Sara Jaurrieta (PSC), Jordi Fàbrega (Junts) y Juli Fernández (ERC) defenderán este jueves en el Congreso la proposición de ley impulsada en la cámara catalana para acortar los plazos judiciales de la eutanasia.

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La iniciativa la promovieron los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP y en el pleno del pasado 29 de abril recibió el voto favorable de Aliança Catalana. PPC y Vox se posicionaron en contra, mientras que los dos diputados de Units (integrados en el grupo del PSC) optaron por no votar.

ATENCIÓN PRIMARIA

Más de 2.500 profesionales en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de familia, en Oviedo

Oviedo (EFE).- El 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia reúne en Oviedo desde este jueves a más de 2.500 profesionales de la Atención Primaria.

La longevidad y las 'blue zones', aquellas partes del mundo que reúnen a la mayor cantidad de centenarios, así como los peligros de las modas alimentarias, centran la primera jornada.

SECTOR EDITORIAL

Presentación del avance del Análisis del Mercado del Libro en España

Madrid (EFE).- La Federación Española de Gremios de Editores de España (FGEE) presenta este jueves el avance de su Análisis del Mercado del Libro en España 2025.

Análisis que incluye las principales cifras de la actividad comercial del sector durante el pasado año, así como un repaso a la evolución de la industria editorial.

EL TIEMPO

Continúa la estabilidad, con valores altos y noches tropicales en suroeste y mediterráneo

Madrid (EFE).- La influencia del anticiclón continuará este jueves en prácticamente toda España y dejará tiempo estable y solo algo de nubosidad en algunas zonas del norte y sur peninsular e interior de Valencia, donde se podrán registrar algunas lloviznas; con temperaturas altas y noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén nubes bajas en el área cantábrica, los Pirineos, el interior de Valencia, Ceuta y Melilla, donde podrían caer lloviznas; mientras en el centro y este peninsular nubes de evolución podrían dejar chubascos aislados en el Pirineo oriental.

EFE

plv