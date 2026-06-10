Los profesores en huelga levantan la acampada de la Plaza de la Virgen de Valencia

Valencia, 11 jun (EFE).- Los profesores acampados en la Plaza de la Virgen de Valencia han puesto fin a esta acción de protesta tras la votación mayoritaria de los docentes de la enseñanza pública no universitaria valenciana -en una consulta realizada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT- de suspender la huelga indefinida, que este jueves cumple un mes.

En un comunicado publicado en las redes sociales, la Acampada Educativa señala que esta acción, que ha ocupado la plaza durante diez días, nació "íntimamente ligada al contexto de la huelga indefinida", cuando un grupo de docentes tomaron la decisión de dar un paso adelante y "desafiar los límites impuestos por la Conselleria de Educación".

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"Hemos tratado estas semanas de poner el foco sobre la necesidad de que la Conselleria llevara a término una negociación efectiva y real con el profesorado" y construir "un espacio común a partir del cual prefigurar las relaciones sociales y la escuela con las que estamos comprometidos", añade.

Los miembros de la Acampada Educativa afirman asimismo que "con humildad" han contribuido con esta acción a "logros parciales y a los avances que se han dado como resultado de la huelga indefinida" del profesorado.

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Aseguran que todavía queda "un largo camino que recorrer, con la mirada larga y voluntad transformadora", no solo para reivindicar las necesidades de la enseñanza pública, que no han sido escuchadas ni satisfechas en la negociación, sino también para construir una educación "capaz de cambiar todo lo que ha de ser cambiado".

Agradecen que han sido casi dos semanas "de alegría compartida, de militancia cotidiana, de convivencia y respeto" junto a sus compañeros y el apoyo y solidaridad de la sociedad en general.

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Los miembros de la acampada animan a los docentes a "no dejar caer el impulso colectivo" de esta movilización y a continuar organizándose en asambleas.

Aseguran que volverán a llevar sus reivindicaciones a las plazas y calles y en torno a las aulas "dignas y rebeldes que queremos construir". Y concluyen: "la revuelta educativa justo acaba de comenzar". EFE

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