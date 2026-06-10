Moreno celebra la estabilización del incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva)

Madrid, 11 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, celebró este miércoles la estabilización del incendio originado este lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva), en el que siguen trabajando 140 profesionales para lograr su control.

Moreno, en un mensaje publicado en su perfil de la red social X, comentó: "La coordinación, el enorme esfuerzo de los centenares de efectivos desplegados y la voluntad de colaborar entre todos ha sido fundamental para conseguirlo".

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Las llamas calcinaron más de 3.000 hectáreas y el pasado lunes se activó la fase operativa 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA), que permite la intervención de recursos estatales, por lo que la Unidad Militar de Emergencias movilizó hasta 250 militares y 80 medios para sofocar el fuego. EFE