PSOE Navarra se remite a investigación judicial sobre Cerdán y dice que "la presunción de inocencia en este país existe"

El vicesecretario general del PSN y portavoz en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha preferido este lunes no profundizar en las consecuencias que puede tener para su partido en Navarra el informe de la UCO de la Guardia Civil que ha derivado en la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE y ha señalado que "las investigaciones judiciales ahí están y nos remitimos a ellas".

"El seguir insinuando o sembrando la duda sobre ciertas cuestiones sin pruebas o sin que sean delito no creo que sea el camino para esclarecer la verdad. Pero esto está pasando y habrá que respetarlo", ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

En relación con sus declaraciones en los últimos meses en las que había puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán, Alzórriz ha afirmado que "hay una investigación judicial en curso, creo que la presunción de inocencia en este país existe, no sé si para algunos no, pero en todo caso hay una investigación judicial y si las personas que salen en esos audios han cometido un delito y el juez así lo estima, recaerá toda la carga de la ley y nosotros respetamos profundamente eso".

Preguntado sobre si sigue poniendo la mano en el fuego por Santos Cerdán, Alzórriz ha respondido que "ahora mismo hay encima de la mesa una investigación judicial, vamos a dejar que esa investigación judicial siga su curso y que un juez determine si es o no culpable él y las personas que están ahí". "¿Qué más da lo que piense yo si hay una investigación judicial? Hay una investigación judicial y lo que piense yo no es relevante, será lo que piense el juez en base a una investigación, a unas evidencias o no y a unas investigaciones que tienen que estar sustentadas en realidades y, por lo tanto, el juez determinará", ha señalado.

También ha sido cuestionado acerca de si cree que la investigación de la UCO puede llevar a involucrar a otros socialistas navarros y Alzórriz ha indicado que "se está investigando, está judicializado el tema y nosotros nos remitimos a lo que la investigación judicial haga". "Pero ya hacer insinuaciones sobre que como Santos Cerdán era navarro ya tal... Lo que nosotros hemos dicho es que Santos Cerdán ha intervenido en muchas de las inversiones que hoy son una realidad en Navarra y que hacía muchos años que no había esa posibilidad de que llegasen esas inversiones aquí", ha señalado.

Ramón Alzórriz ha insistido en que "las investigaciones judiciales ahí están y nos remitimos a ellas". "El seguir insinuando o sembrando la duda sobre ciertas cuestiones sin pruebas o sin que sean delito no creo que sea el camino para esclarecer la verdad. Pero esto está pasando y habrá que respetarlo", ha asegurado.

En todo caso, Ramón Alzórriz ha afirmado que "lo que está pasando no es normal" y ha considerado que el hecho de que "la información que tiene la UCO salga 'vox populi' a todos los teléfonos de todos los españoles antes de que el juez investigue, determine y coja testimonio a las personas acusadas a todos nos debería preocupar y creo que a los que más a la UCO, y estoy seguro de que están investigando en estos momentos quiénes han realizado esas filtraciones, porque creo que es grave".

"Hay algunas personas que han filtrado cuestiones que nada tienen que ver siquiera, por ejemplo, con las acusaciones de corrupción o de presunta corrupción que se están realizando. ¿Por qué se filtra lo que se negoció con el señor Esparza (UPN) al respecto de la reforma laboral? ¿Qué interés tiene para algo como una investigación por corrupción? ¿Qué importa lo que hablasen o no el señor Cerdán u otros dirigentes socialistas al respecto de negociaciones políticas lícitas entre grupos políticos diferentes para llegar a acuerdos? ¿Se comete alguna ilegalidad negociando o dialogando? ¿A qué se deben esas filtraciones que nada tienen que ver con el caso?", ha planteado.

Preguntado sobre la mención en el informe de la UCO al pago de un "impuesto" en el seno del PSOE, Ramón Alzórriz ha indicado que "nosotros tenemos como parlamentarios y como diputados unas donaciones al partido, pero no hay impuestos, son donaciones que hacemos los parlamentarios, los diputados, los senadores, para ayudar a la labor que hace el partido a nivel político". "Eso es lo que nosotros hacemos", ha señalado. Alzórriz ha señalado que esa cantidad que se dona "depende de las federaciones, depende de los cargos, depende de esas cosas".