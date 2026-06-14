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España supera a Azerbaiyán y mantiene su racha triunfal en la Liga Europea (3-1)

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Alicante, 14 jun (EFE).- La selección española femenina de voleibol superó este domingo a Azerbaiyán (3-1) en Alicante y mantiene su racha triunfal en la Liga Europea con cuatro victorias en otros tantos partidos.

El encuentro ante el conjunto azerí no fue tan sencillo para España como el del pasado viernes ante Bosnia-Herzegovina, ya que las jugadoras de Pascual Saurín se tuvieron que emplear a fondo para vencer en cada una de los sets.

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La primera manga, tras un inicio equilibrado y con alternativas en el marcador, cayó del lado español por 25-19.

Azerbaiyán arrancó con fuerza el segundo set con un parcial de 1-5 que ya fue imposible levantar para España (22-25).

El equipo de Pascual Saurín devolvió a su rival la fórmula en el tercer parcial y tras un inicio explosivo supo contener la reacción azerí para adjudicarse el set (25-19).

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La cuarta manga fue la más igualada, ya que las ventajas fueron mínimas para los dos equipos, hasta que España dio un tirón tras el 18-18 para sellar la victoria y adjudicarse el partido (25-23).

Tras esta fase disputada en Alicante, la selección española cerrará la ronda preliminar en Kópavogur (Islandia), donde se enfrentará a Finlandia e Islandia.

Los mejores equipos del grupo accederán a una fase final con semifinales previstas entre finales de junio y principios de julio y finales programadas entre el 8 y el 12 de julio. EFE

pvb/nhp/jl

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