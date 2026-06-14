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Trece federaciones replican a Čeferin: "En el Mundial no hay partidos sin importancia"

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Rabat, 14 jun (EFE).- Un total de 13 federaciones de fútbol africanas, caribeñas y asiáticas expresaron este domingo su "profunda decepción" por los recientes comentarios del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, en los que consideró "poco interesantes" numerosos partidos de la Copa del Mundo ampliada.

Está reacción fue expresada en un comunicado conjunta firmado por las federaciones de fútbol de Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica.

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En un comunicado conjunto, las trece federaciones rechazaron de forma "respetuosa pero firme" las declaraciones de Čeferin y defendieron que "no existe tal cosa como un partido sin importancia en el Mundial".

"Para nuestros países, no hay partidos de Copa del Mundo que sean poco importantes", subrayaron.

Según medios deportivos, Čeferin criticó que la expansión de la Copa del Mundo, de 32 a 48 selecciones, ha diluido la relevancia de varios encuentros.

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El texto de las trece federaciones destaca especialmente el significado histórico que tiene la clasificación para naciones como Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán, donde supone "la realización de un sueño compartido por generaciones".

También resalta el valor simbólico para Congo y Haití, que regresan al torneo tras largas ausencias.

"Detrás de cada clasificación hay años de trabajo e inversión. Detrás de cada selección nacional hay comunidades enteras y millones de personas que ven en el fútbol una fuente de orgullo, esperanza y unidad", afirma el comunicado.

Las federaciones firmantes subrayaron que "el fútbol no pertenece a un grupo selecto de naciones" y que su grandeza radica precisamente en su universalidad. "La Copa del Mundo es la mayor competición futbolística del mundo porque reúne culturas, historias y trayectorias diferentes".

Reafirmaron que cada equipo se clasificó por mérito y que cada partido importa, y hicieron un llamamiento a continuar con el crecimiento del fútbol para que siga creando oportunidades e inspirando a nuevas generaciones. EFE

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