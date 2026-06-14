Colapinto: Un día mucho mejor y gran recompensa para el equipo puntuar con ambos coches

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó décimo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Montmeló que este domingo que fue "un día mucho mejor y una genial recompensa para el equipo haber puntuado con los dos coches".

"Hoy fue un día mucho mejor y una genial recompensa para el equipo puntuar con los dos coches, algo con lo que probablemente no hubiésemos contado con anterioridad este fin de semana, teniendo en cuenta el rendimiento que estábamos teniendo", comentó Colapinto, que cruzó octavo la meta -un puesto por detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly, pero que tras recibir una penalización de diez segundos -por no observar la velocidad reglamentaria durante las banderas amarillas- se clasificó en décima posición.

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"El coche se notaba mucho mejor en condiciones de carrera y teníamos el ritmo para luchar con los que estaban delante de nosotros", declaró Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que, tras lograr su mejor resultado en la categoría reina hace tres semanas en Canadá, donde concluyó sexto, no había puntuado en Mónaco hace siete días; por lo que, a pesar de la penalización, este domingo volvió a puntuar.

"Tuvimos muchos problemas con el coche aquí, así que haber salido con este resultado quiere decir que hemos hecho un trabajo impresionante", comentó el argentino de Alpine, que es duodécimo en el Mundial, con 16 puntos.

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"Fue una carrera difícil con la gestión de los neumáticos y hubo mayor degradación que en pruebas anteriores, pero como equipo tomamos las decisiones adecuadas y efectuamos las paradas en boxes sin problemas, por lo que terminamos en una buena posición al final", declaró Colapinto este domingo en el circuito de las afueras de la Ciudad Condal. EFE