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13 fallecidos en 13 accidentes en las carreteras desde el viernes, 7 de ellos vulnerables

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Madrid, 14 jun (EFE).- Trece personas han fallecido en trece accidentes de tráfico mortales registrados en las carreteras españolas desde las tres de la tarde del viernes, de los que siete son víctimas consideradas vulnerables: cinco motoristas, un ciclista y un peatón, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Fuentes de la DGT adelantan a EFE que, según los datos provisionales recabados hasta el momento, desde las tres de la tarde del viernes y hasta las ocho de la tarde de este domingo han fallecido trece personas en el mismo número de accidentes mortales, en los que también se han contabilizado 14 heridos que han precisado traslado hospitalario.

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Entre los trece fallecidos hay cinco motoristas, un ciclista y un peatón.

El viernes se registraron dos accidentes mortales con dos fallecidos y un herido, mientras que el sábado fue el día con más víctimas al contabilizarse diez siniestros mortales con diez fallecidos y trece heridos.

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El domingo, hasta las ocho de la tarde, se han contabilizado un accidente mortal con un fallecido. EFE

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