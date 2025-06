Feijóo pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso: "Si sus socios siguen a su lado serán cómplices y encubridores"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo a Pedro Sánchez que comparezca esta semana en el Congreso de los Diputados y advierte que si no ocurre "forzará" la votación el martes para "ver lo que dicen sus socios" y considera que será un momento para "retratarse".

"Sánchez ha de estar en el Congreso, que deje de resistirse a la democracia, que comparezca y anuncie las decisiones voluntariamente o forzaremos la votación el martes y a ver qué dicen sus socios. Que voten sí a que comparezca, a que nos diga cuándo se va, que lo deje claro. Y ahí veremos quién quiere ayudarle y quién no y quién quiere ayudarle para que se vaya", ha asegurado Feijóo en la clausura de un acto del PP en Málaga, junto al presidente autonómico del PP y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Feijóo considera que el perdón de Sánchez por los informes de la UCO "es un insulto a los españoles" y le exige que dé la cara en la sede de la soberanía nacional. "Hay que decirlo alto y claro, que cuenten lo que saben, que devuelvan lo robado y que dejen paso a la democracia, que confiesen, que paguen y que dimitan", ha recalcado.

El líder popular se ha dirigido a los "aliados" de Sánchez a los que les dice que se les acaba el tiempo de las "excusas" y asegura que el tema "no va de izquierdas ni de derechas" sino "de valores y principios". "Si siguen al lado de Sánchez ya no solo serán sus socios, serán sus cómplices y sus encubridores", advierte. Durante el acto, el público asistente ha coreado en varias ocasiones el cántico 'Sánchez, dimisión'.

"Esto no lo habíamos visto nunca en política, porque esto afecta al presidente de la nación. No hay ni un solo presidente del Gobierno español en los últimos 50 años que esté como está Sánchez. Nadie, ni siquiera de su partido. Siete años de mentiras, de corrupción sanchista, han echado a perder al Partido Socialista", ha afirmado Feijóo.

El líder popular ha insistido durante su intervención que el Gobierno y Sánchez "no tienen escapatoria" y ha exigido al presidente del Gobierno que se vaya "por cómplice y por mentiroso". "Lo sabía, miró para otro lado y ahora nos dice que no lo sabía. Mintió otra vez", ha comentado Feijóo en alusión al informe de la UCO.

"La Constitución dice que el Gobierno es responsable solidariamente de su gestión. Así que todos son todos parte de todo y van a caer todos. El partido, Sánchez y su Gobierno. Que se entreguen a la voluntad democrática de los españoles, que no huyan hacia adelante porque no hay huida posible. Están acorralados por sus mentiras, por su corrupción y sobre todo por un pueblo que quiere recuperar su dignidad", ha manifestado.

Además, ha puesto de manifiesto que en sus 30 años de servicio público "jamás" nadie de su equipo ha estado imputado por corrupción. "Jamás. No da igual quién gobierne. Me escandaliza esta corrupción como ciudadano y me repugna como político. El político es honesto o es un trincón", ha aseverado, antes de rematar con un aviso: "Aquel que trinca se va a la calle y no cabe en el PP".

"HAY QUE DESINFECTAR"

Feijóo ha insistido en que Sánchez y su equipo ha ensuciado la política española y la nación. "Estamos ante un Gobierno que ensucia, que degrada, que insulta la inteligencia de los españoles cada día. Antes de avanzar hay que desinfectar, antes de reformar hay que derogar y antes de gobernar hay que echar a quienes lo han convertido todo en un vertedero. Vamos a limpiar", ha prometido.

"Sé que más de uno piensa que tiene que haber un camino más coro y más directo, pero esto no va de desahogarse un día para que siga Pedro Sánchez después. Esto va de hacerlo bien para echarlo de verdad hasta el final. No caigáis en la trampa", ha aconsejado.

Por otro lado, ha asegurado que el PSOE empezó "robando en las primarias" de 2014 y desde entonces "no han dejado de robar". "Lo han sabido todo y lo han tapado todo. No eran bulos, era corrupción, no era lawfare, eran delitos, no eran pseudomedios, fango y caos, era el sanchismo y el PSOE de Sánchez. A la mafia solo se le puede llamar mafia", ha denunciado.

En este sentido, Feijóo piensa que las últimas noticias socialistas han despertado una "reacción cívica sin precedentes en el pueblo español". Al respecto, ha recordado que hace una semana el PP salió a la calle en Plaza de España (Madrid) para protestar contra Sánchez y el Gobierno tildó la concentración de "gatillazo antológico".

Ante esto, el líder del PP ha defendido que "sobraban los motivos" para ir contra Sánchez y ahora "hay 490 páginas más de motivos para seguir diciendo que es un Gobierno indecente". "Al final se sabe todo", ha subrayado.