Chivite dice que el Gobierno de Navarra "no va a mirar para otro lado" ante Gaza y hará "todo lo que esté" en su mano

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que "este Gobierno no va a mirar para otro lado ante el genocidio que se está cometiendo en Gaza" y ha recordado que, por ello, ha trasladado al conjunto de Ejecutivo que "revisemos los acuerdos que este Gobierno tiene con entes que puedan estar vinculados al Gobierno de Netanyahu, tanto bien sea empresas públicas como fondos participados por el Gobierno de Netanyahu, y estamos en ese análisis para tomar las decisiones oportunas". "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano", ha sentenciado.

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento foral a una pregunta oral del PSN sobre las acciones del Gobierno de Navarra a fin de "sumarse a los esfuerzos para que Israel ponga fin al genocidio de la población palestina" y a otra pregunta de EH Bildu sobre medidas concretas del Ejecutivo foral en relación con las relaciones comerciales con empresas vinculadas a Israel.

La presidenta ha afirmado que "lo que se está viviendo allá es una situación inenarrable, insoportable desde un punto de vista humanitario, ético e indefendible desde todos los términos, ni políticos ni democráticos".

Chivite ha comentado que, en un primer análisis, "tenemos identificadas colaboraciones, tanto en el ámbito farmacéutico como de seguridad, o también en el ámbito tecnológico, de manera que procederemos, en cuanto nos sea posible, y en todo caso en el marco del vencimiento de los plazos de esos acuerdos, a la sustitución de estos productos que tengamos contratados, siempre que sea posible, sin poner en riesgo ningún servicio público y sin perjudicar a la ciudadanía de Navarra".

Además, ha aseverado que seguirán "contribuyendo con ayuda a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas, a la que el Gobierno israelí está poniendo todas las dificultades para que pueda trabajar, pueda ayudar, pueda auxiliar a esos miles de niños que están sufriendo y a quien reconocimos también en septiembre con ese premio de la paz, precisamente por su labor defendiendo a la población y que pueda seguir haciéndola". "Desde el año 2006 el Gobierno de Navarra colabora con subvenciones y este año la ayuda alcanzará 660.000 euros", ha dicho.

Chivite ha indicado que "queremos también que todas las competiciones deportivas no amparen la participación de deportistas bajo la bandera israelí, en representación de Israel". "Como Gobierno, tenemos muy claro que no vamos a colaborar con esto", ha dicho, para recordar que este miércoles el Ejecutivo foral aprobó una declaración institucional con una posición "muy clara": "Es urgente un alto fuego permanente y que Israel deje de atacar y de matar al pueblo palestino".

"Además, denunciamos también lo que está haciendo impidiendo la llegada de esa ayuda humanitaria y la atención a la población que está en una situación absolutamente dramática", ha señalado la presidenta, quien ha manifestado que "la OMS estima que casi medio millón de personas está en una situación de hambre, con desnutrición aguda, enfermedad y muerte".

Según ha expuesto, "Israel está contraviniendo de manera clara todo el derecho internacional humanitario y, por lo tanto, seguiremos apoyando a las entidades que trabajan en el terreno". "No vamos a trabajar con empresas o entidades directamente vinculadas al Gobierno de Netanyahu y, por supuesto, que efectivamente la política internacional no es competencia del Gobierno de Navarra, sino que es competencia del Gobierno de España, que también está dando un posicionamiento muy claro y esperamos y deseamos que Europa también se posicione de una manera clara y tajante ante la vulneración de derechos humanos que está ocurriendo en Gaza", ha añadido.

María Chivite ha señalado que "Europa va tarde" y ha incidido en que esperan "la contundencia de la Unión Europea, porque hay una más que evidente vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional". "Lo que está ocurriendo, efectivamente, es un genocidio. Yo creo que hay que hablar claro, porque el valor de la vida no se debe medir en función del lugar en el que vivas", ha expuesto.

El socialista Ramón Alzórriz ha condenado "rotundamente" el "genocidio del Estado de Israel sobre el pueblo palestino". "No podemos mantenerse impasibles, tenemos que reaccionar como sociedad", ha señalado, para indicar que "basta ya de taparnos los ojos, de apagar las teles para no ver los horrores que se están viviendo en esa franja". "Son más de 54.000 personas asesinadas del pueblo palestino", ha expuesto, para pedir que "la Unión Europea reaccione conjuntamente para parar este genocidio y para que no nos avergüence más nuestra falta de humanidad".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha indicado que "es hora de pasar a los hechos, porque vamos muy tarde, muy tarde". "Para quien todavía no conozca el significado de la palabra genocidio, es un vocablo creado por un jurista polaco de origen judío, Rafael Lemkin, con 49 asesinados en su familia por los nazis, entendiendo por tal la destrucción de una nación o grupo étnico". "Y genocidio, según el derecho internacional, es un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial o religioso", ha indicado, para afirmar que "Israel, por tanto, está llevando a cabo un genocidio".