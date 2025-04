91-73. El Unicaja se estrena en segunda ronda con victoria ante el Manisa

Málaga, 29 ene (EFE).- El Unicaja debutó con triunfo en la ronda de dieciseisavos de final de Liga de Campeones FIBA (BCL) ante el Manisa Basket turco (91-73) gracias a un último cuarto arrollador y los 14 puntos y cuatro triples en momentos clave del francés Killian Tillie.

Supone la decimoséptima victoria consecutiva del equipo malagueño en la BCL, uniendo las logradas en la pasada campaña y en la actual, lo que supone agrandar el récord en solitario que poseen en dicha competición.

En el encuentro no estuvieron Melvin Ejim, lesionado, y Yankuba Sima, mientras que regresaron tanto David Kravish como Jonathan Barreiro, que fueron bajas en el partido de liga del pasado fin de semana en Girona.

Pese a la diferencia final, no fue un triunfo sencillo para los de Ibon Navarro, que en el primer cuarto adquirieron una ventaja de siete puntos que no supieron conservar. Se acercó el Manisa a través del acierto de Fabian White Jr y con la movilidad y el talento del base ex de la NBA Saben Lee, uno de los jugones de la competición.

Así, los turcos se pusieron por delante con un parcial de 9-0 que apagó al Unicaja en el inicio del segundo cuarto. Con la rotación, Ibon encontró la tecla y el partido fue una alternancia de marcador y de triples. Tanto que se llegó al descanso con 42-42.

Un gran parcial de 10-2 inicial en el regreso del descanso, con un Tyson Pérez de impacto inmediato, favoreció a los locales, pero cayeron en otro exceso de relajación en el segundo tramo del periodo. Importante una canasta a la media vuelta de Alberto Díaz para firmar el 64-59 antes de la bocina.

La mejor versión del Unicaja emergió en los primeros cinco minutos del último cuarto, donde entraron en trance con los triples de Killian Tillie (4/6 en total) y uno de Alberto Díaz. El Manisa se tambaleó por primera vez y ahí ya quedó listo para ser noqueado (82-19).

Finalmente, 91-73 a favor de los malagueños, que jugarán la próxima jornada europea contra el Rytas Vilnius lituano, que superó con contundencia al Galatasaray turco en su partido para ser líder del Grupo J.

Ficha técnica:

91- Unicaja (22+20+22+27): Perry (10), Carter (7), Barreiro (8), Osetkowski (13), Balcerowski (3) -quinteto inicial- Tyson Pérez (8), Kravish (8), Díaz (5), Kalinoski (5), Taylor (9), Djedovic (1), Tillie (14).

73- Manisa Basket (18+24+17+14): Saben Lee (19), Besson (10), Thomas (3), Pickett (8), Lual-Acuil (6) -quinteto inicial- White Jr (23), Chiozza (1), Sonsirma (3)

Árbitros: Yohan Rosso, Gatis Salins y Ventsislav Velikov. Kameron Taylor, del Unicaja, eliminado por faltas.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la segunda ronda de Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga. EFE

afl/jl

(foto)