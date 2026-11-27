Pedro Sánchez interviene en el acto de cierre de campaña del PSOE en la Caja Mágica de Madrid. (PSOE)

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El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, ha cerrado este viernes la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con un llamamiento a la movilización para impedir que los derechos sociales “se esfumen en un día”. Desde la Caja Mágica de Madrid, ha situado la cita con las urnas como una elección entre la continuidad del Gobierno progresista y la “involución” que ha atribuido al Partido Popular y Vox.

El acto central socialista, conectado con los cierres de campaña de las federaciones del partido en distintos puntos de España, ha reunido a miles de asistentes. Sánchez ha entrado al recinto al ritmo de Salta, de Tequila, interpretada en directo por Alejo Stivel, antes de una jornada que ha incluido intervenciones musicales y la lectura del poema No quiero, de Ángela Figuera Aymerich, a cargo del cineasta Pedro Almodóvar.

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El candidato socialista ha llegado acompañado por su esposa, Begoña Gómez, y ha sido recibido con gritos de “presidente”. En su primera intervención, ha asegurado que sus rivales están “de los nervios” y ha arengado a los asistentes con una consigna que ha repetido durante el acto: “Frente a la involución que representa Feijóo y Abascal, movilización, movilización y movilización el próximo 29 de noviembre”.

Sánchez afirma que las elecciones no son un “referéndum” sobre su figura

El jefe del Ejecutivo ha acusado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal de intentar convertir la campaña en un plebiscito sobre él y su familia. Frente a ello, ha sostenido que los comicios decidirán el futuro de las políticas sociales, los servicios públicos y las libertades.

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Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el cierre de campaña del PSOE. (REUTERS/Isabel Infantes)

“Han intentado convertir a estas elecciones generales en un referéndum contra ese malvado Sánchez al que han intentado deshumanizar. También a mi familia”, ha afirmado. “Pero estas elecciones no van de mí, van de vosotros y de vosotras, de vuestros derechos, de vuestras libertades, de vuestro empleo, de vuestra vivienda, de vuestra dignidad”.

Sánchez ha defendido que el sentido de la votación será determinar si España mantiene un Gobierno de coalición progresista o entrega “al de las tijeras y el de la motosierra” el control del Estado del bienestar. También ha vinculado el resultado electoral con el papel internacional de España, que ha descrito como una referencia “económica y moral” en favor de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos.

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Los derechos sociales centran el discurso de cierre

El candidato ha sostenido que las conquistas legislativas son consecuencia de luchas sociales que preceden a los cambios políticos. Para desarrollar ese argumento, ha citado los casos de Nevenka Fernández, Ana Orantes, Pedro Zerolo y Ramón Sampedro, a quienes ha vinculado con los avances en materia de igualdad, violencia de género, matrimonio igualitario y eutanasia.

“Los derechos y las conquistas sociales cuesta mucho esfuerzo y mucho tiempo en llevar al Boletín Oficial del Estado, pero que en una cuestión de un solo día, si no vamos a votar el próximo domingo, pueden esfumarse”, ha afirmado.

Pedro Sánchez en el cierre de campaña del PSOE. (REUTERS/Isabel Infantes)

Sánchez ha pedido el voto para impedir, según ha dicho, que PP y Vox deroguen normas como la Ley de Memoria Democrática. “Estas elecciones van de que avance España y de que no avance el pasado”, ha señalado antes de reivindicar “la luz de la España republicana” y responder al cántico de “No pasarán” que ha surgido entre el público.

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El presidente también ha apelado al voto de las mujeres. Ha recordado que Feijóo dijo “tú calladita” a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate electoral del jueves, y ha asegurado que esa expresión refleja el proyecto político de la derecha. “Las mujeres ya no se callan y el próximo domingo van a hablar alto y claro en favor del progreso y en contra de la involución”, ha expresado.

Pensiones, empleo y salario mínimo en el balance de gestión

La defensa de las pensiones ha ocupado otro de los bloques principales del mitin. Sánchez ha afirmado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medio se sitúa en el 3,5% y ha sostenido que esa será la revalorización de las pensiones el próximo año. También ha señalado que las pensiones mínimas y no contributivas crecerán entre el 9% y el 14%. “El sistema público de pensiones ni está petao ni se va a privatizar. Mientras gobiernen los socialistas será público y estará garantizado”, ha afirmado.

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Pedro Sánchez en su acto de cierre de campaña. REUTERS/Isabel Infantes

El candidato ha atribuido a la reforma laboral el récord de afiliación a la Seguridad Social y ha cifrado en más de 22,6 millones las personas que trabajan y cotizan en España. Ha reivindicado, además, el aumento del 75% del salario mínimo interprofesional durante sus ocho años de Gobierno, la ampliación de los permisos para el cuidado de hijos y la regularización de migrantes.

En ese tramo, ha criticado las políticas de PP y Vox en las comunidades autónomas donde comparten o han compartido gobiernos. Los ha acusado de impulsar recortes en sanidad, educación, dependencia y vivienda, además de promover medidas de censura cultural y educativa.

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75% de participación y 176 escaños progresistas

Sánchez ha asegurado que sus adversarios cuestionan el censo electoral, el voto exterior y la participación de los nietos del exilio republicano. Por ello, ha exigido al Partido Popular que acepte el resultado que salga de las urnas el domingo.

También ha respondido a los insultos que ha atribuido a la derecha y la ultraderecha contra los sindicatos, los migrantes, los familiares de las víctimas de las residencias y la izquierda. “Sus insultos son nuestras medallas”, ha afirmado . “Sí, somos zurdos, somos zurdas, somos rojos, somos rojas”.

Mitin de cierre de campaña del PSOE. REUTERS/Isabel Infantes

El cierre del discurso ha incluido una meta electoral concreta. Sánchez ha pedido alcanzar una participación del 75%, aunque ha señalado que un 80% sería mejor, y lograr 176 escaños para una mayoría progresista. “La mayoría progresista la tenemos a la vista”, ha dicho.

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“La historia no avanza sola. La historia avanza a empujones y nosotros tenemos que empujar este domingo con nuestro voto a la historia para que avance”, ha afirmado antes de despedirse con una última petición a sus simpatizantes: “Rememos, rememos, rememos; votemos, votemos, votemos para ganar, gobernar y avanzar cuatro años más”.