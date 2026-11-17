Abogados de Iustitia Europa a su llegada al juicio a David Sánchez en Badajoz. (Europa Press)

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Iustitia Europa ha llevado de nuevo al Tribunal Supremo el censo electoral de las próximas elecciones generales. La formación denuncia que 35.925 registros de personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la conocida como ‘ley de nietos’ no aparecen en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha facilitado al Alto Tribunal. El partido reclama al Gobierno que explique dónde están esas inscripciones, si figuran en el censo de residentes en España (CER) o si nunca llegaron a incorporarse a las listas electorales. La denuncia llega a doce días de la votación del 29 de noviembre y cuando todavía permanece abierta la controversia judicial sobre la incorporación de estos nuevos nacionalizados al censo.

La diferencia aparece en el informe que la Oficina del Censo Electoral remitió al Supremo el pasado 11 de noviembre y que la Abogacía del Estado incorporó al procedimiento dos días después. El Ministerio de Asuntos Exteriores había facilitado inicialmente una relación de 163.355 registros de personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. De ellos, la Administración descartó 9.707 correspondientes a menores de edad en la fecha de las elecciones o a personas cuya nacionalización se produjo después del cierre del censo electoral. Quedaron así 153.648 registros susceptibles de comprobación.

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Sin embargo, al cruzar esa relación con el CERA, el INE únicamente encontró 117.723. Los otros 35.925 no aparecen en el censo de españoles residentes en el extranjero. El informe no concreta qué ha sucedido con ellos ni permite determinar si están inscritos en el censo de residentes en España, si han cambiado su lugar de inscripción o si no llegaron a figurar en ninguno de los dos.

Es precisamente esa falta de información la que Iustitia Europa quiere que se aclare. La organización considera que la Administración debe identificar individualmente la situación de esos registros y comprobar si alguno corresponde a personas comprendidas en la suspensión cautelar acordada por el Supremo. En ese caso, sostiene, la medida debe hacerse efectiva aunque los electores hayan sido trasladados del CERA al CER, dentro de los límites establecidos por las resoluciones judiciales.

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El INE reduce a 113.326 los electores afectados por la suspensión

El mismo informe permite conocer el resultado de las comprobaciones que la Oficina del Censo Electoral ha realizado para ejecutar las medidas cautelares del Supremo. De los 117.723 registros localizados en el CERA, el organismo cruzó los datos con los 901 certificados de exilio expedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores. De ellos, 729 figuraban en el censo de residentes en el extranjero.

Una vez descontadas las duplicidades, el listado quedó reducido a 114.799 electores. La Administración comprobó después que 1.283 de ellos ya contaban con una inscripción censal anterior a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, por lo que no debían quedar afectados por la suspensión. En una revisión posterior encontró otros 190 electores en la misma situación.

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Un grupo de personas hace fila para realizar trámites en la Embajada de España en la Ciudad de México. (EFE / Sáshenka Gutiérrez)

El número definitivo de personas a las que se aplica la medida cautelar quedó así fijado en 113.326, frente a los 113.516 comunicados en el informe anterior. A los 190 electores excluidos en esta última comprobación se les ha remitido la documentación correspondiente al segundo envío del voto por correo.

La Oficina del Censo Electoral también ha detallado cómo pretende impedir que los sufragios de los afectados terminen contabilizándose. Las listas facilitadas a las oficinas consulares ya excluyen a estos electores y la aplicación informática utilizada durante la votación en urna incorpora un aviso que impide emitir el correspondiente certificado de inscripción censal. En el escrutinio general, los ficheros que se entregarán a las juntas electorales provinciales identificarán de forma diferenciada a los afectados y mostrarán una advertencia cuando se consulte su certificado.

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Una batalla judicial que comenzó en junio

La controversia se remonta al pasado 28 de junio, cuando Iustitia Europa acudió a la Junta Electoral Central para denunciar los efectos que, a su juicio, estaba teniendo la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática sobre el censo exterior. La norma, aprobada en 2022, abrió una vía para que los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura pudieran adquirir la nacionalidad. La conocida popularmente como ‘ley de nietos’ se desarrolló mediante una instrucción de octubre de ese año, firmada por Sofía Puente, que estableció los supuestos y las condiciones para acogerse a ella.

La organización recurrió ante el Supremo el acuerdo de la Junta Electoral Central de 16 de julio y solicitó medidas cautelares para impedir que determinadas inscripciones tuvieran efectos electorales mientras se comprobaba la situación de sus titulares. El 10 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó suspender cautelarmente esos efectos al apreciar un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad y transparencia del proceso electoral. La resolución no cuestionaba la nacionalidad española de los afectados, sino su derecho a participar en las elecciones mientras se resolvía la controversia.

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La decisión abrió un enfrentamiento con el Gobierno. La Abogacía del Estado pidió levantar la suspensión, pero el Supremo mantuvo las medidas el 12 de octubre y reclamó a la Administración que identificara a los electores afectados. El 23 de octubre, la Sala dio cinco días a los ministerios de Presidencia, Justicia y Exteriores para entregar la relación nominal, con advertencia de multas en caso de incumplimiento.

El tribunal ha rechazado el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar.

El listado finalmente remitido ascendió a 163.355 registros, una cifra superior a los 163.020 que se habían manejado inicialmente. A partir de esa documentación, la Oficina del Censo Electoral inició las comprobaciones que han terminado delimitando el colectivo de 113.326 personas al que se aplica la suspensión.

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La disputa se ha extendido también a los hijos mayores de edad de los nacionalizados, incluidos en el anexo III de la instrucción de 2022. Iustitia Europa y Vox solicitaron que las medidas cautelares se ampliaran a este colectivo, que rondaba los 190.000 inscritos en el CERA. El Supremo rechazó extender la suspensión, al considerar que hacerlo en ese momento podía generar inseguridad jurídica y dificultades en la organización de las elecciones. La Sala acordó, no obstante, emplazar a los afectados para que pudieran personarse en el procedimiento.