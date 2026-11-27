Ángel Andreo, secretario general de Nuevo Extremeñismo. (X/@nuevoext)

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A dos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Nuevo Extremeñismo concurre al Congreso por Cáceres y Badajoz con listas integradas por candidatos de entre 20 y 30 años. La formación, que se define como soberanista y reivindica una representación propia para la comunidad, sitúa las municipales como su principal horizonte político.

Ángel Andreo García, de 22 años, estudiante de Derecho, secretario general de la organización y cabeza de lista por Cáceres, defiende un proyecto orientado a los pueblos y a frenar la salida de jóvenes de la región. Vinculado al movimiento por la vivienda y procedente de una familia con una granja en Gévora, sostiene que la falta de empleo, vivienda, transporte y servicios explica parte de la emigración extremeña.

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Pregunta: Nuevo Extremeñismo se presenta como la única candidatura “100 % extremeña”. ¿Qué necesidad política creen que cubren que no estén cubriendo los partidos estatales?

Respuesta: La necesidad de representar a Extremadura, de llevar una voz propia a Madrid. No solo porque esta tierra la necesita casi más que ninguna otra por las décadas de abandono, saqueo y maltrato sistemático. También porque la realidad política de España ha cambiado y ahora casi todos los territorios van a tener representación propia. Lo que está claro es que, independientemente de que nos guste o no, Extremadura no puede ser el único pueblo, el único territorio, sin una voz propia. Y mira que falta nos ha hecho siempre, pero ahora es más necesario todavía no quedar a merced del bipartidismo corrupto.

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P: ¿Cuál es el objetivo electoral realista de la candidatura el 29 de noviembre?

R: Nuevo Extremeñismo ya ha ganado las elecciones. El hecho de conseguir que un grupo de 120 jóvenes extremeños haya podido armar una candidatura ya es un éxito. Hemos hecho historia. Somos la primera candidatura 100 % joven de la historia de España. Y además, decimos que hemos ganado antes de las elecciones porque hemos conseguido obligar a otros partidos a que incluyan voces jóvenes en sus listas y a que hablen de los problemas de nuestra tierra. No todo lo que nos gustaría y sin proponer cambios significativos, pero ya les hemos obligado a dejar de hablar de la mujer de Sánchez y el novio de Ayuso y a tener que hablar de los problemas de verdad que le quitan el sueño a las familias extremeñas.

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P: Si no logran escaño, ¿considerarán que el proyecto ha cumplido parte de sus objetivos? ¿Cuál será la hoja de ruta tras las elecciones generales?

R: La hoja de ruta es y siempre ha sido las municipales. Prefiero el ayuntamiento de un pueblo que un diputado en Madrid. Es muy importante tener voz en Madrid, pero desde donde de verdad se puede trabajar y cambiar las cosas es desde abajo, desde los barrios y los pueblos, desde nuestros campos y nuestras plazas. Trabajar para que haya una comunidad energética que dé energía prácticamente gratuita a las familias y autónomos en cada pueblo. Crear una flota extremeña de autobuses que conecten nuestros pueblos con las cabeceras de comarca, una red de gasolineras municipales que vendan gasolina a precio de coste hasta 30 céntimos más barata. Garantizar el empleo para que nadie se tenga que ir de nuestros pueblos, proteger a nuestras cooperativas agrarias.

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P: Sus listas tienen una media de edad entre los 20 y 30 años. ¿Qué aporta una candidatura tan joven a la política extremeña y cómo responden a quienes puedan señalar una falta de experiencia institucional o de gestión?

R: Nosotros tenemos experiencia. Experiencia teniendo que irnos de Extremadura a buscarnos la vida fuera, experiencia en el pluriempleo, la jornada partida, experiencia pagando medio sueldo de alquiler cada mes, experiencia cuidando de nuestros mayores porque la ley de dependencia llega muchas veces cuando ya han fallecido, experiencia saliendo a defender nuestros barrios y parando los desahucios de nuestros vecinos, experiencia currando en el campo, poniendo cañas.

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Ángel Andreo y Víctor Ramos, candidatos al Congreso de Nuevo Extremeñismo. (@nuevoext)

Creo que en la época en la que vivimos, esa experiencia de ser una persona normal, que sufre las decisiones de los políticos en sus carnes todos los días, es más importante. La mayoría de problemas se solucionan con dos cosas que cualquier extremeño de la calle tiene: lo primero, voluntad; lo segundo, sentido común.

P: ¿Creen que puede estar surgiendo entre los jóvenes una forma distinta de entender el regionalismo, menos vinculada a identidades tradicionales y más a problemas como la vivienda, el empleo, los servicios públicos o la falta de oportunidades?

R: Totalmente. Nosotros no solemos adoptar la etiqueta de regionalismo, sino de soberanismo. El soberanismo, según lo entendemos, es una evolución, una etapa más adulta y madura de la lucha por tu tierra. Ya no se trata de pedir “qué hay de lo mío” o de agitar el árbol para ver qué nos cae. Soberanismo es decir que nuestro pueblo y nuestro territorio es adulto y puede decidir por sí mismo y labrarse un futuro por sí mismo, sin necesidad de ayudas externas o de tutelas.

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Ya somos mayores y no queremos que nadie venga a decirnos cómo gestionar nuestros recursos. Soberanismo es poder formar parte del proceso de decisión si un fondo buitre australiano quiere plantarte una megamina ilegal en tu ciudad patrimonio de la humanidad. En vivienda o empleo planteamos asumir las competencias que ya recoge nuestro Estatuto de Autonomía.

P: Muchos jóvenes extremeños se marchan para estudiar o trabajar y no regresan. ¿Qué medidas concretas plantean para que quedarse en Extremadura sea una opción real y no una decisión condicionada por la falta de alternativas?

R: La emigración tiene etapas claras. La primera afecta a quienes se van a estudiar fuera. Vamos a duplicar el presupuesto de la Universidad de Extremadura, ofertar más grados y másteres, descentralizar los campus y mejorar la movilidad interna.

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La segunda es la vivienda: construir y rehabilitar para alquiler social, reducir al 0 % los impuestos de la primera vivienda y crear una agencia pública que garantice ingresos y seguro de impagos a propietarios que alquilen.

La tercera, la más importante, es el empleo. Hay personas que buscan trabajo y no lo encuentran, mientras faltan tareas por hacer: rehabilitar viviendas, acompañar a mayores, cuidar montes o crear cortafuegos. Quien quiera trabajar tendrá un empleo. También planteamos becas de retorno para que quienes se fueron puedan volver, buscar trabajo, formarse o emprender y echar raíces.

P: Plantean una “deuda histórica” del Estado con Extremadura. ¿Qué medidas exigirían para saldarla?

R: No hay un cálculo que vaya a poner de acuerdo a las partes. Nunca se va a poder cuantificar todo el daño que ha causado a Extremadura el modelo neofeudal, colonial y extractivo que nos han impuesto. Lo que sí podemos hacer es caminar hacia un modelo donde las cosas que nos afecten se decidan aquí, donde el Gobierno extremeño asuma sus responsabilidades y sus competencias.

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Una buena forma de pagar la deuda histórica sería transferir la gestión ferroviaria, con su correspondiente dotación financiera, y firmar un convenio para que el Estado elimine los obstáculos contables que existen para implantar el trabajo garantizado. Eso y una ley de precios justos verdaderamente ambiciosa que haga justicia con el campo extremeño, para mí, es suficiente pago de la deuda histórica.