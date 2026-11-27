Alberto Nuñez Feijóo, candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Popular, cierra la campaña electoral en Sevilla, junto a Juanma Moreno, presidente de Andalucía.

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Alberto Nuñez Feijóo ha puesto el broche final a la campaña electoral este viernes en Sevilla. Hace apenas 15 días las encuestas eran más optimistas para el Partido Popular, pero el PSOE ha ido acortando la distancia y los populares son conscientes. “Esta vez sí, no solo vamos a ganar, vamos a gobernar”, aseguraba el candidato en su intervención. Más prudente ha sido su responsable económico, Juan Bravo, que antes que él afirmaba: “Si no lo conseguimos, estaremos muy orgullosos porque lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas”.

A estas alturas, una mayoría de españoles tiene ya claro a qué bloque de los dos con posibilidades de formar gobierno votarán el domingo: si el de PP y Vox o el del PSOE y Frente Amplio. Pero hay otro grupo arraigado al bipartidismo que alterna, y es a ellos a los que se ha dirigido Feijóo esta noche: a quienes votaron al PSOE en 2023 y hoy están descontentos. “No os pido que dejéis de sentiros de izquierdas, vosotros no votasteis esto”, ha apuntado. “Tu voto también dice lo que no estás dispuesto a tolerar; préstanos tu voto. Si no votas, no es castigarles, les dejas”, ha agregado, añadiendo que votar supone solo “media hora del domingo” y “probablemente una década de España”. “Puedo no gustarte, pero desde luego no os voy a engañar. He venido aquí para servir y voy a ser el presidente de todos los españoles”.

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El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo durante el acto de cierre de campaña electoral que los populares celebran este viernes en Sevilla. (EFE/ Julio Muñoz)

En otro orden de cosas, Feijóo ha agradecido el cariño que ha recibido a lo largo de estas dos semanas. Lo he sentido cada día, en cada plaza, en cada entrevista, en cada persona que te mira a los ojos y te dice “vamos, esta vez sí”. Ha comenzado su discurso haciendo referencia a Ceuta. “En el Consejo de Ministros habrá una carpeta de Ceuta, volverá la seguridad, la tranquilidad, y el orgullo de saberse siempre España”, ha apuntado.

La pulsera de Feijóo de Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta

El presidente del PP ha contado que desde agosto lleva en la mano derecha una única pulsera, la de Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta. “Me la dieron allí, cuando fui a defender lo elemental, que Ceuta es España”, ha contado. “Y la sigo llevando, es la única que no se me ha caído”, ha añadido. Feijóo ha asegurado que cada día se acuerda de las familias “que siguen pasando miedo” y de las “mujeres valientes caballas”. “Hoy reitero el compromiso de toda España con esa parte de España”, ha asegurado.

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En el cierre de campaña también se ha referido a la situación actual ferroviaria en España tras los accidentes de Adamuz y Urda y ha prometido devolver “el prestigio al tren de alta velocidad de España”, empezando “por el AVE entre Madrid y Andalucía”. “Ese es el principio”, ha afirmado desde la capital andaluza.

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo durante el acto de cierre de campaña electoral que los populares celebran este viernes en Sevilla. (EFE/ Julio Muñoz)

El candidato popular ha asegurado que no van a olvidar “a todos los que han muerto y se podría haber evitado”. “No vamos a olvidar a nuestros muertos. No vamos a olvidar a Fátima Báñez jamás. No es justo lo que ha pasado, no es justo, y venimos a reivindicar justicia para las víctimas”, ha sentenciado.

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Feijóo a Sánchez: “¿Dónde está el dinero de los españoles?”

Feijóo, orgulloso de haber salido airoso del cara a cara con Pedro Sánchez y ha recordado el debate a cuatro de este jueves y las preguntas que le planteó al actual presidente del Gobierno que, en su opinión, quedaron sin responder. “Respuesta, silencio”. Preguntó por Ceuta y las advertencias del CNI, “y Sánchez miró para otro lado”. “¿Por qué siempre justifica a Marruecos? ¿Qué le debe a Marruecos?”, se ha preguntado.

¿Por qué siempre justifica a Marruecos? ¿Qué le debe a Marruecos?

En materia de vivienda, ha recordado que anoche le preguntó por qué ahora es “el primer problema de la gente” si a su llegada era “el problema número 18” y por qué “recaudó 52.000 millones en vivienda e invirtió 7.000”. Sobre impuestos, también le ha acusado haberlos subido hasta ser “los más caros de la historia de España”. Cierto es que España está en su máximo histórico, pero según los datos de Eurostat, la presión fiscal —el 38,1% del PIB— sigue por debajo de la media de la Unión Europea. El aumento de dinero recaudado no solo viene de los impuestos, sino también del crecimiento del empleo, las subidas de los salarios nominales y la inflación, que eleva la recaudación del IVA.

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“El domingo se vota, el lunes se empieza”

Para concluir, Feijóo ha asegurado que “el domingo se vota, el lunes se empieza”. Vaticina un “lunes luminoso”, con “un país que se va a levantar el próximo lunes sin bronca” y “un gobierno que no reparta carnés de buenos y malos españoles”. “Yo ayudé a conseguir el cambio en España”, ha concluido.