Españoles nacionalizados por la 'ley de nietos' con el derecho al voto suspendido depositan su papeleta en una urna de cartón en Buenos Aires. (EFE / Juan Ignacio Roncoroni)

Guardar

El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves, a apenas tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre, que los españoles nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ incluidos en la relación de afectados por la suspensión cautelar del sufragio no podrán votar el domingo aunque hayan trasladado su residencia a España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado contra la resolución que extendió expresamente la medida a quienes figuran en el Censo Electoral de Residentes en España (CER), y mantiene así las instrucciones para impedir que sus papeletas sean introducidas en las urnas.

El auto, fechado este 26 de noviembre, ratifica la providencia del pasado día 20, cuando el tribunal exigió a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE) que garantizaran que ninguna de las 163.355 personas identificadas por la Administración pudiera figurar como elector en los comicios, salvo quienes hubieran acreditado mediante certificación consular que cumplían las condiciones exigidas por la Sala. Hasta ese momento, la controversia se había centrado fundamentalmente en los inscritos en el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA), pero los informes remitidos por el propio Gobierno revelaron que parte de los afectados había pasado a figurar en el censo nacional.

PUBLICIDAD

La resolución llega después de semanas de requerimientos, rectificaciones de cifras y discrepancias sobre la ejecución de una medida que afecta al derecho de sufragio de miles de personas. La Abogacía del Estado había pedido que se dejara sin efecto la extensión al CER al considerar que el Supremo había ido más allá de lo acordado en sus resoluciones anteriores, que no había escuchado a todos los afectados y que una decisión de ese alcance podía vulnerar el derecho fundamental a la participación política. La Junta Electoral Central se adhirió a ese recurso, al igual que un grupo de particulares personados en el procedimiento. Vox, que había solicitado expresamente que la suspensión se aplicara también a los residentes en España, defendió la decisión de los magistrados.

La Sala rechaza ahora los argumentos del Estado y sostiene que no ha ampliado las medidas cautelares ni ha incorporado a personas nuevas al procedimiento. Su razonamiento parte de una idea: la suspensión se acordó sobre personas concretas, identificadas por la propia Administración, y no sobre una modalidad determinada del censo. Por tanto, cambiar de residencia y pasar del CERA al CER no puede servir para dejar sin efecto una prohibición que ya les afectaba.

PUBLICIDAD

“El Censo Electoral es único”, recuerda el tribunal, aunque esté dividido funcionalmente entre los residentes en España y los residentes ausentes en el extranjero. Para los magistrados, la medida debe acompañar al elector allí donde figure inscrito, de modo que el traslado de residencia no altera la situación jurídica de quienes aparecen en la relación facilitada por el Gobierno.

Las cifras que no terminan de cuadrar

Uno de los aspectos que más ha pesado en la decisión es la sucesión de datos remitidos por la Administración durante la tramitación del procedimiento. El Supremo reprocha a la Abogacía del Estado y a la Oficina del Censo Electoral que la información aportada haya sido de “difícil comprensión” y que las sucesivas revisiones no vinieran acompañadas de explicaciones suficientes sobre las discrepancias detectadas.

PUBLICIDAD

La relación inicial facilitada al tribunal contenía 163.355 nombres. Sin embargo, los informes posteriores fueron depurando ese listado al detectar menores de edad, registros duplicados, personas que habían adquirido la nacionalidad antes de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y otros casos que no correspondían a electores inscritos en el censo vigente para el 29-N. El último cálculo de la Administración situó en 113.326 el número de afectados por la suspensión.

Pero había una incógnita adicional. En uno de sus informes, la Oficina del Censo Electoral comunicó que al menos 11.283 personas incluidas en la relación estaban inscritas en el censo de residentes en España. Ese dato, desconocido cuando el Supremo acordó inicialmente las medidas cautelares el 10 de septiembre, llevó a los magistrados a precisar que la suspensión debía aplicarse también a quienes hubieran cambiado su residencia.

PUBLICIDAD

La Sala considera que esa información no podía quedar al margen de la ejecución de sus resoluciones. De hecho, reprocha que los datos sobre los afectados llegaran mes y medio después de su primera resolución y solo tras requerir expresamente su entrega a los ministros responsables de los organismos implicados.

Las papeletas quedarán fuera de las urnas

La Abogacía del Estado había advertido de las dificultades prácticas de aplicar la medida a tan pocos días de la votación. La Junta Electoral Central también alegó que el voto por correo y el procedente del extranjero ya habían comenzado, y que modificar a esas alturas las condiciones de participación podía comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral. El Ministerio Fiscal, aunque defendió que la suspensión afectaba a las personas y no al censo en el que estuvieran inscritas, había expresado dudas sobre la eficacia de la orden ante la proximidad de los comicios.

PUBLICIDAD

El Supremo descarta que no haya habido tiempo para cumplirla. Señala que la Oficina del Censo Electoral tenía identificadas al menos desde el 5 de noviembre a las 11.283 personas inscritas en el CER y que, por tanto, podía revisar las listas que se facilitarán a las mesas electorales, a las juntas y a los representantes de las candidaturas.

Además, detalla cómo deberá procederse si alguno de los afectados aparece en los listados de una mesa. La Junta Electoral Central, a través de las juntas electorales de zona, deberá impartir instrucciones para que los miembros de las mesas no introduzcan en las urnas del Congreso y del Senado los votos de quienes tengan suspendida su inscripción censal. Esas papeletas deberán conservarse en el expediente del escrutinio de la mesa, con las garantías que establezca la Administración electoral.

PUBLICIDAD