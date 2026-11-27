El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el desfile. (Eduardo Parra - Europa Press)

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La OTAN está sufriendo cambios por el contexto internacional de rearme y la vuelta al poder en Estados Unidos de Donald Trump. En los dos años al frente del país, el republicano ha retirado tropas norteamericanas del flanco oriental o de Alemania y ha impulsado acuerdos que exigen al resto de países más implicación. El pacto que más impacto ha generado es el del 5% del PIB dedicado a defensa. Pedro Sánchez se negó a que España lo asumiera y, desde entonces, se mantiene en esta posición. Lo cierto es que la oposición tampoco ha garantizado que vaya a contentar en esto a Trump. Al ser preguntado, Feijóo reitera que subirá “lo máximo posible” si él es presidente.

El dinero dedicado no es la única exigencia trasladada desde la OTAN. La organización liderada por su secretario general, Mark Rutte, ha insistido a las naciones europeas en que tienen que dedicar más soldados a despliegues internacionales, con el punto de mira puesto principalmente en las fronteras existentes con Rusia. Para ello, en julio de 2025, los aliados acordaron un plan para aumentar el número de militares. España aceptó llegar a 127.500 efectivos en 2029, es decir, antes de que concluya la legislatura que comenzará tras las elecciones de este domingo 29 de noviembre.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles, que España se va a sumar a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica. (Moncloa)

Dificultades para cumplir con el compromiso

A principios de este 2026, el Ministerio de Defensa cifró la oferta de plazas en 11.913 para elevar los efectivos de las Fuerzas Armadas hasta los 127.500 militares en activo en 2029. No obstante, hay varios puntos a analizar. El primero es el número actual de profesionales. El último informe del Observatorio de Vida Militar señala que España tiene 116.852 militares, aunque choca con la última cifra dada por la Alianza, que los sitúa en 118.200. De esta manera, el número de plazas podría acercar mucho al ejército al compromiso de la OTAN, si no fuera por las estadísticas que ponen el contrapeso. Para empezar, este mismo organismo menciona en su informe de 2025 que 2946 pasaron al retiro. Todos los años una buena cantidad de militares dan un paso a un lado.

Por otro lado, la convocatoria incluye 9.050 puestos para tropa y marinería y 2.863 para oficiales y suboficiales. No obstante, una parte está reservada a la promoción interna, es decir, que el número total de militares no aumenta con esta modalidad, sino que son ascensos. Esto deja las nuevas incorporaciones posibles en 10.208 vacantes, pero el anuncio no garantiza que todas se cubran. En 2023, pese al aumento de plazas para tropa, quedaron 581 sin asignar: de las 6.826 ofertadas, ingresaron 6.245 alumnos.

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La caída de solicitudes y las dificultades para superar el proceso de selección limitaron entonces la capacidad de incorporar nuevos efectivos. De hecho, según apuntaba también el Observatorio, desde 2013, el número de personas que se presentan a soldado bajó de 28 por plaza a solo cuatro. Ya lo advirtió hace meses el secretario general de AUME, Iñaki Unibaso, al conversar con Infobae: “Los jóvenes no quieren ser soldados”.

La ministra de Defensa ha trasladado su reconocimiento a los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior y en Ceuta.

Una falta de personal que viene de atrás

La falta de militares —asumiendo como objetivo la cifra que pide la OTAN, que no tiene por qué ser la necesaria para todos los partidos— no es un problema único de este Gobierno. La caída más exagerada se dio durante los años de Mariano Rajoy al frente del ejecutivo. En 2011, cuando comenzó su legislatura, España tenía más de 130.000 militares. En 2018, último año del PP en la Moncloa antes de la moción de censura de Pedro Sánchez, la cifra disminuyó hasta los 118.000. El Gobierno de Rajoy llevo a cabo un importante recorte de los cargos públicos, no fue una medida especial dirigida a las Fuerzas Armadas. Según el Ministerio de Función Pública, antes del presidente gallego había casi 2,7 millones de trabajadores públicos, mientras que en 2018 apenas pasaban los 145.000.

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De cara a este 29-N, lo cierto es que el PP es el principal partido que ha hablado de aumentar los efectivos. “Elevaremos el número de efectivos de las Fuerzas Armadas durante dos legislaturas hasta alcanzar los 140.000 previstos”, sostiene en su programa en el punto 336. Vox habla de “reforzar” el Ejército, pero no da cifras cerradas. Frente Amplio opta por reducir el gasto militar a nivel general, pero defiende mejorar las condiciones laborales o incluir los militares en la profesión de riesgo. El PSOE sí que menciona aumentar el número de agentes de seguridad, pero no dice si crecerá el número de soldados, confiando en que la convocatoria de tropa ya lanzada permita cumplir con el compromiso que ellos pactaron en julio de 2025.