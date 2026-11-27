Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday en Madrid (España). (Jesús Hellín / EuropaPress)

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Solo el 9% de los precios analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el día del Black Friday de 2025 correspondía a ofertas reales, es decir, a productos con un precio inferior al mínimo registrado entre septiembre y octubre de ese año. El ahorro medio de esas rebajas auténticas fue del 12%, mientras que el 37% de los artículos analizados costaba más que su precio mínimo previo. El precedente resulta relevante este 27 de noviembre, jornada en que se celebra la edición de 2026 de la campaña, porque anticipa un patrón que suele repetirse cada año: los carteles de descuento no siempre reflejan un ahorro real frente a las semanas anteriores.

La ley establece que, cuando un comercio anuncia una reducción de precio, el importe de referencia debe ser el más bajo aplicado al producto durante los 30 días anteriores. La norma busca evitar que las tiendas utilicen un precio elevado, incluso uno que nunca llegó a cobrarse, como el recomendado por el fabricante, para simular después un descuento mayor del que realmente existe. Sin embargo, el incumplimiento de esta regla no es anecdótico y los falsos descuentos son comunes estas fechas para aprovechar el pico de consumo entre los que buscan ofertas para renovar aparatos tecnológicos o electrodomésticos, entre otros.

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El consumidor, el primer filtro frente a los descuentos ficticios

Ante estas supuestas rebajas, Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores (ASESCON), recuerda que la vigilancia no debería recaer únicamente en las administraciones. “Defendemos que el consumidor debe convertirse en el primer inspector de consumo a pie de calle. Ante posibles irregularidades, como precios ficticios o inflados previamente para presentar después descuentos que no son reales, es importante que los ciudadanos denuncien estas prácticas”, explica a Infobae.

El 80% de los compradores aprovechará el Black Friday para comprar los regalos de Navidad, con un gasto medio de 220 euros.

El presidente de ASESCON añade que estas maniobras perjudican tanto al comprador como al conjunto del sector: los comercios que sí aplican rebajas reales compiten en desventaja frente a quienes recurren a precios inflados. Por eso insiste en que las administraciones públicas deben reforzar las inspecciones y aplicar “sanciones contundentes a las empresas que engañan a los ciudadanos”.

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Comparadores y seguimiento previo, las herramientas recomendadas

Para distinguir una rebaja auténtica de un reclamo publicitario, Ruiz recomienda observar la evolución del precio antes de la fecha de descuento. “Una práctica recomendable es consultar el precio de un producto durante las semanas previas al Black Friday y comprobar cómo evoluciona, en lugar de quedarse únicamente con el descuento que anuncia la tienda”, señala, y sugiere apoyarse en comparadores y herramientas con inteligencia artificial para detectar variaciones de precio a lo largo del tiempo.

En esa misma línea, existen herramientas gratuitas que permiten comprobar el historial de precios sin depender únicamente de lo que anuncia la tienda. Para compras en Amazon, extensiones de navegador como Keepa o CamelCamelCamel incorporan un gráfico con la evolución del precio de cada producto durante los últimos meses, e incluso distinguen entre el precio que fija el propio Amazon y el de los vendedores externos, una diferencia relevante porque la “oferta” a veces corresponde solo a estos últimos. Basta con instalar la extensión o, en el caso de CamelCamelCamel, pegar el enlace del producto en su web para obtener el precio más alto, el más bajo y el promedio histórico sin necesidad de registrarse.

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Para comparar el mismo artículo entre distintas tiendas españolas, idealo resulta más útil que los rastreadores centrados en un solo comercio: agrupa en una sola página los precios de Amazon, PcComponentes, Fnac, El Corte Inglés y decenas de comercios más, con un histórico de hasta un año y una alarma que avisa cuando el producto alcanza el precio que el usuario fije como objetivo. Servicios como PrecioReal o Chollometro añaden, además, el filtro de una comunidad de usuarios que suele detectar con rapidez los precios inflados y valorar si una oferta publicitada merece realmente la pena.

Anuncios de descuentos por el Black Friday en una tienda. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Para productos que no están en Amazon ni en los comparadores habituales, otra opción es recurrir a Wayback Machine, el archivo de internet de archive.org: al introducir la dirección de la página del producto es posible consultar capturas anteriores de esa misma web y comprobar el precio que mostraba en una fecha concreta, antes de que arrancara la campaña de descuentos. Google Shopping ofrece un atajo más rápido y sin necesidad de instalar nada: al buscar un producto y entrar en su pestaña específica, muchas fichas incluyen un apartado que indica si el precio actual es alto, bajo o típico respecto a los últimos 90 días.

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La propia OCU pone a disposición de los consumidores un buscador de ofertas y un asesor de precios con la misma función: consultar el historial de un artículo y comprobar si el importe anunciado en Black Friday mejora realmente su cotización de los meses anteriores o si, por el contrario, se trata de un descuento solo aparente.