“No serviría de nada”: por qué una reforma constitucional del derecho al aborto está condenada al fracaso

Al no plantearse como derecho fundamental, la medida quedaría en un gesto simbólico, sin aportar garantías adicionales al aborto

Lydia Hernández Téllez

Imagen de archivo de Pedro
Imagen de archivo de Pedro Sánchez. (Europa Press)

Han pasado dos semanas desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase su propuesta para introducir el derecho al aborto en la Constitución Española. El equipo jurídico del Ejecutivo trabaja desde entonces para encontrar con la fórmula clave que les permita pasar la iniciativa al Consejo de Ministros y convertirse en el segundo país del mundo que blinde este derecho en su máxima norma. Sin embargo, hay pocas esperanzas de que el proyecto llegue a buen puerto y, si lo hiciera, “no serviría de nada”, apunta el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías.

El docente de la Universidad de Sevilla, que fue durante seis años Letrado del Tribunal Constitucional, recuerda a Infobae España que la Carta Magna española es “bastante rígida”, pues exige grandes mayorías cualificadas en sus dos vías de reforma. “Exige un número de diputados que siempre va a requerir, como mínimo, el acuerdo del PSOE y el Partido Popular”, explica Urías.

La iniciativa socialista desea incluir la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43, relativo a la protección de la salud. Su idea es ampliar el punto 3 de dicho artículo, que actualmente recoge la obligación de los poderes públicos de fomentar “la educación sanitaria, la educación física y el deporte“, así como la adecuada utilización del ocio. El objetivo del Gobierno es incluir un añadido que imponga a las administraciones a garantizar el derecho al aborto, una propuesta que ya hizo Sumar en 2024 y que el PSOE rechazó ante la falta de consenso.

Al optar por un artículo fuera de los derechos fundamentales, les permitiría optar por una reforma ordinaria, el proceso de revisión más sencillo contemplado para la Constitución Española, pero no por ello fácil para este Gobierno. El cambio exige una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, si bien permite una mayoría de dos tercios en una segunda vuelta.

Su viabilidad “dependerá de la propuesta exacta que haga [el PSOE] y la manera en que lo presenten”, opina el profesor. Por el momento, el PP ha anunciado que votará en contra y el Gobierno, una vez que salga del Consejo de Ministros, pero Urías recuerda que el acuerdo entre ambos partidos “no es imposible”. “Hace muy poco se ha reformado la Constitución para cambiar la palabra ‘minusvalía’ por discapacidad”, recuerda, si bien reconoce que el aborto es “un tema mucho más sensible”.

“No serviría de nada”

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la Constitución Española. (Europa Press)

Con este cambio constitucional, el Ejecutivo central pretende “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres” ante “un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos”. La reforma ordinaria, sin embargo, no otorgaría demasiadas garantías al aborto, pues no se reconocería como un derecho fundamental. Si se quisiese dotar de una máxima protección a la interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno debería cambiar el Título I de la Carta Magna, relativo a los derechos fundamentales de los españoles. Este proceso, conocido como una revisión constitucional, exige no solo una mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado, sino también la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

Por el momento, el Gobierno no ha planteado esta opción, por lo que Urías considera que la reforma constitucional, de llegar a realizarse “no serviría de nada”. El aborto quedaría reconocido como “un principio rector, un mandato a los poderes públicos de que, en la medida de lo posible, se garantice el aborto. Eso no impediría que, en un futuro, otro partido quitase el aborto”, valora. El cambio que propone el PSOE, por tanto, “lo único que hace es que aparezca la palabra ‘aborto’ en la Constitución”, pero “no implica que una ley que rebaje las condiciones del aborto actual sea automáticamente inconstitucional”, concluye.

