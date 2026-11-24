Una enfermera realiza una ecografía. (©ALEXANDER RATHS / Europa Press)

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El número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) subió en España en 2025 al registrarse un total de 107.824. La gran mayoría, 84.070, casi el 78%, se realizaron en centros públicos, mientras que 23.754, el 22%, se practicaron en la red pública, con diferencias marcadas entre comunidades autónomas, según los datos del Ministerio de Sanidad publicados este martes. No obstante, la proporción de abortos realizados en centros públicos ha subido casi ocho puntos más respecto a 2019, cuando la cifra se situó en un 14,3%.

De acuerdo a la segunda edición del informe Situación del aborto en la sanidad pública, que analiza su evolución entre 2015 y 2025, el mapa de la prestación muestra contrastes amplios entre las diferentes regiones. Cantabria encabezó la clasificación en 2025, con un 87,8% de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en centros públicos, seguida de Galicia, con el 83,2%, La Rioja, con el 81,9%, y Navarra, con el 74,1%.

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En un segundo grupo aparecen Baleares, con el 64,4%, Cataluña, con el 55,7%, Ceuta, con el 40%, Canarias, con el 28,2%, y Castilla y León, con el 20,9%. De hecho, uno de los cambios más pronunciados se registró en Baleares, que pasó del 45,4% de abortos realizados en centros públicos en 2024 al 64,4% en 2025, si bien en Castilla y León también aumentó esa proporción, desde el 15,5% hasta el 20,9%.

Andalucía y Madrid, con una presencia pública casi nula

En el extremo opuesto se sitúan Andalucía y la Comunidad de Madrid, ya que la proporción de abortos realizados en los centros públicos ha sido mínima: el 0,37% y el 0,57% del total, respectivamente. Ambas comunidades concentraron el 35,7% de las IVE registradas en España durante 2025, pero en centros privados, ya que en la red pública solo se practicaron 75 intervenciones en Andalucía y 104 en Madrid.

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El informe recoge, además, un cambio relevante: por primera vez desde que existen registros, todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla realizaron al menos una interrupción voluntaria del embarazo en la red pública. La principal novedad se produjo en Ceuta, donde el Hospital Universitario comenzó a ofrecer esta prestación: de las 20 IVE registradas, ocho se realizaron en ese centro, el 40% del total.

Desde el Ministerio de Sanidad valoran este avance, aunque advierten de que subsisten diferencias en la capacidad de los servicios públicos para asumir directamente la prestación.

La ministra de Sanidad, Mónica García. (Europa Press)

El método farmacológico gana peso

El documento también analiza los métodos utilizados. En 2025 se notificaron 51.309 interrupciones mediante fármacos y 73.547 a través de procedimientos quirúrgicos. La suma supera el número total de abortos registrados porque una misma intervención puede requerir ambos métodos.

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Las comunidades con mayor presencia de la sanidad pública muestran, a la vez, un uso más extendido del método farmacológico, que es el más sencillo y menos invasivo. En Cantabria representó el 85,1% de las intervenciones; en La Rioja, el 80,4%; en Galicia, el 77,9%; y en Navarra, el 77,6%.

En Andalucía y la Comunidad de Madrid, la mayoría de las interrupciones se realizó mediante procedimientos quirúrgicos: representaron cerca del 88% del total en la primera y el 96% en la segunda.

Una persona sostiene una pancarta durante una concentración en Madrid bajo el lema 'No nos vamos. Ayuso, nos quedamos'. (Diego Radamés / Europa Press)

La mayoría se realizaron antes de la octava semana de gestación

El 76,3% de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en España en 2025 tuvo lugar durante las primeras ocho semanas de gestación. Otro 19,6% se realizó entre las semanas nueve y 14; el 4% correspondió al período entre las semanas 15 y 22; y el 0,18% se produjo a partir de la semana 23.

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La participación de los hospitales y centros públicos también varía según el momento de la gestación. En las primeras ocho semanas, realizaron el 24,2% de las intervenciones. Entre las semanas nueve y 14, la proporción descendió al 12,8%. En el período comprendido entre las semanas 15 y 22, alcanzó el 23,6%.

La mayor presencia de la red pública aparece en las interrupciones realizadas a partir de la semana 23: el 61,6% tuvo lugar en estos centros. El informe subraya la necesidad de asegurar la continuidad asistencial en estos casos, que suelen requerir una atención clínica de mayor complejidad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. (Europa Press)

Información pública, atención privada

El Ministerio de Sanidad señala una brecha entre el lugar donde las mujeres reciben información y el centro donde finalmente acceden a la prestación. Tres de cada cuatro reciben orientación sobre la IVE en establecimientos públicos, mientras cerca de cuatro de cada cinco intervenciones se practican en centros privados.

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Según el informe, esta situación puede dificultar la continuidad de la atención y limitar la posibilidad de elegir el centro donde recibir la prestación. Entre las medidas previstas figura la aprobación, en 2025, de la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fija criterios homogéneos de atención.

El documento también recuerda que las comunidades autónomas deben contar con registros de profesionales objetores de conciencia. A día de hoy, Andalucía, Baleares y la Comunidad de Madrid aún tienen pendiente completar su desarrollo.

Casi la mitad no utilizó anticonceptivos

Otro dato que destaca el informe es que el 49,4% de las mujeres que interrumpieron su embarazo declaró no utilizar ningún método anticonceptivo. Esta proporción fue mayor en Castilla-La Mancha (66,8%) y el País Vasco (64,2%), y menor en Galicia (33%) y Cantabria (40,7%).

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Entre los métodos anticonceptivos declarados, los más frecuentes fueron los de barrera (24,8%) y los hormonales (14,4%). También se registraron otros métodos (3,4%), los naturales (2,9%) y los mecánicos (0,7%); en el 4,6% de los casos no constaba esta información. Además, el 68,1% de las mujeres no había tenido una IVE previa y casi el 53% no tenía hijos.