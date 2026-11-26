La trayectoria de Paula Vázquez. (José Oliva / Europa Press)

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Paula Vázquez celebra este 26 de noviembre su 52 cumpleaños consolidada como uno de los rostros más reconocibles y queridos de la televisión en España. Con más de tres décadas de trayectoria frente a las cámaras, la presentadora gallega llega a esta nueva vuelta al sol en una etapa de plena madurez personal y profesional. Desde aquel debut a principios de los años noventa como azafata del mítico Un, dos, tres... responda otra vez, su carrera ha estado ligada a algunos de los formatos más exitosos de la pequeña pantalla, convirtiéndola en una profesional todoterreno capaz de moverse con soltura entre el entretenimiento, los realities y las grandes galas en directo.

Sin embargo, el vínculo de la comunicadora con su profesión no siempre ha sido tan idílico como parecía desde el sofá de casa. Detrás de la sonrisa impecable y del éxito arrollador de programas que marcaron a toda una generación, como El juego del euromillón, La isla de los famosos, Fama, ¡a bailar! o Pekín Express, se escondía una exigencia desmedida y un ritmo de trabajo frenético que terminó pasándole una factura muy alta. Durante años, Paula encadenó proyectos sin apenas descanso, atrapada en una industria en la que decir que no parecía una opción prohibida.

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Con el paso del tiempo y la perspectiva que da la experiencia, la presentadora ha decidido hablar sin filtros sobre la cara menos amable de aquella época dorada. Una de sus confesiones más sinceras y recordadas tuvo lugar durante su paso por el pódcast Estirando el chicle, conducido por Victoria Martín y Carolina Iglesias, donde se abrió en canal sobre el agotamiento extremo que sufrió en su juventud y cómo ha logrado reconciliarse con el oficio que le dio todo.

Fecha en la agenda para llorar

En aquella charla, Paula Vázquez recordó sin filtros hasta qué punto el ritmo frenético de la televisión absorbió por completo su juventud. La presentadora describió unos años de exigencia extrema en los que la profesión no dejaba margen para nada más: “Esos años yo no tenía vida, nos metían en naves sin ventanas. De los 17 a los 30 lo recuerdo todo muy sacrificado. No podía tener ojeras, había que estudiar mucho, yo no salía, no vivía y ahora con mi edad hago muchas más cosas”.

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El volumen de proyectos y desplazamientos era constante en una época en la que ni siquiera existían las facilidades tecnológicas actuales: “Me llegaban los guiones a los aeropuertos, no había internet”. Tal era la falta de tiempo libre que la comunicadora llegó a organizar sus propios momentos de desahogo como si fueran una reunión más de trabajo: “Recuerdo una época en la que me ponía en la agenda cuándo podía llorar”.

Curiosamente, ese refugio en la disciplina laboral era también lo que la mantenía a flote. Frente a las cámaras, Paula se sentía en su elemento y con todo bajo control: “Yo en cuanto se enciende el pilotito rojo soy feliz”, confesó, resumiendo así cómo su rutina dependía por completo del guion televisivo: “Mi vida era una escaleta, mientras tenía eso, era feliz”.

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El estigma de la salud mental y poner límites

El verdadero conflicto aparecía cuando se apagaban los focos y tocaba gestionar su día a día lejos del plató. “Cuando hacía de Paula, pues había un problema, poner límites me costaba, me comían por todos lados”, admitió con total honestidad. Esa incapacidad para frenar y decir que no terminó pasándole una factura física y psicológica muy difícil de gestionar en un momento en el que apenas se hablaba de salud mental.

Paula Vázquez y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

“Yo tenía muchos ataques de pánico, no sabía lo que eran, pero empiezas a sudar y te quedas paralizada”, relató sobre aquellos episodios que la obligaron a dar un paso atrás en su carrera. “Me retiré porque no era capaz”, reconoció abiertamente, recordando además el duro estigma que existía entonces en la industria hacia quienes atravesaban un bache psicológico: “Una enfermedad mental antes te crucificaba; después de eso te tenías que retirar porque no te contrataban”. Hoy, al cumplir 52 años, Paula Vázquez mira atrás con la tranquilidad de haber superado aquella etapa y de poder contar su historia sin tabúes, disfrutando de su profesión y de su vida personal con un equilibrio que durante décadas le resultó imposible.

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