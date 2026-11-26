Frutos secos y semillas (ShutterStock).

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Hay alimentos que destacan por su capacidad para aportar energía, otros por su contenido en vitaminas y minerales y otros por contribuir al buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, hay algunos que reúnen todas estas cualidades en un solo bocado. Su tamaño discreto esconde una composición nutricional muy interesante, capaz de convertirlos en grandes aliados de una alimentación equilibrada.

Su perfil nutricional llama la atención por varios motivos. Apenas contienen agua, pero concentran una importante cantidad de grasas saludables, además de fibra y proteínas de buena calidad. También destacan por su aporte energético, lo que los convierte en una opción interesante para quienes necesitan un extra de energía durante la jornada. A diferencia de otros alimentos de origen animal, no contienen colesterol y proporcionan L-arginina, un aminoácido que forma parte de sus proteínas y que contribuye a su valor nutricional.

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Hablamos de la avellana, un fruto seco cuyas propiedades lo convierten en una interesante opcin para incorporar a la dieta. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), aproximadamente el 78 % de sus grasas son monoinsaturadas. Su riqueza en ácido oleico es especialmente destacable, hasta el punto de que la entidad las describe como “auténticas cápsulas naturales de aceite de oliva”. Este tipo de grasa es característico también del aceite de oliva y constituye una de las principales razones por las que este alimento resulta interesante desde el punto de vista nutricional.

Un puñado de avellanas (Magnific)

Las avellanas, aliadas contra el envejecimiento

Sin embargo, los beneficios de este fruto seco no terminan en las grasas saludables. Las avellanas destacan también por su contenido en vitamina E, un nutriente con función antioxidante que ayuda a proteger las grasas frente a la oxidación. Además, esta vitamina contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. Según la FEN, un puñado de avellanas permite cubrir aproximadamente el 44 % de las recomendaciones diarias de vitamina E, una cantidad considerable teniendo en cuenta el reducido tamaño de este fruto seco.

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Otro de sus componentes destacados son los folatos, vitaminas que intervienen en el proceso de división celular. Por este motivo, su consumo puede resultar especialmente interesante durante el embarazo, una etapa en la que las necesidades de folatos adquieren una importancia particular. Asimismo, aportan vitamina B6, tiamina y niacina, tres vitaminas del grupo B que participan en el metabolismo energético normal y ayudan al organismo a obtener energía a partir de los alimentos.

Dr. López Rosetti - Frutos Secos

Una fuente de minerales

En cuanto a los minerales, este pequeño alimento tampoco se queda atrás. La FEN señala que es fuente de fósforo, magnesio, hierro, calcio y potasio. Estos minerales desempeñan funciones esenciales en el organismo: participan en el mantenimiento de los huesos, el funcionamiento muscular, el transporte de oxígeno y el equilibrio de los líquidos corporales, entre otros procesos.

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A todas estas propiedades se suma una característica que puede pasar desapercibida: las avellanas suelen consumirse sin sal, a diferencia de otros frutos secos que se comercializan habitualmente salados. Esto permite reducir el aporte de sodio en la dieta, siempre que se elijan versiones naturales y sin sal añadida.

No obstante, sus cualidades nutricionales no deben hacer olvidar una cuestión importante: la moderación. Su elevado contenido en grasas, aunque mayoritariamente saludables, implica también un considerable aporte calórico. Por ello, la clave está en incorporar estos frutos secos en cantidades adecuadas dentro de una alimentación variada y equilibrada.