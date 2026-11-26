Varias personas pasean por el Matadero en Madrid, en un día soleado. (Mariscal/EFE)

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Si ayer ocho comunidades autónomas se encontraban en aviso amarillo por nevadas, este jueves el número ha descendido hasta una: Cataluña; concretamente en la provincia de Lleida, donde se esperan acumulaciones de nieve de 5 centímetros en el valle de Arán a partir de los 1.300-1.400 metros, aunque la cota de nieve se situará en 1.100-1.300.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que durante esta jornada se esperan nevadas con acumulados en el Pirineo occidental, así como de forma menor probable y débil en otras montañas de la mitad norte, con la cota en 1.100-1.400 metros.

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Dos vecinos conversan entre los techos nevados en la localidad de O Cebreiro, Lugo este miércoles. (Pedro Eliseo Trigo/EFE)

Los termómetros van a experimentar algunos cambios, aunque sin librarnos del frío. Las temperaturas máximas van a descender en los archipiélagos, aunque subirán ligeramente en el tercio norte peninsular. Con respecto a las mínimas, bajarán en la mayor parte del país, excepto en Galicia, donde se esperan ascensos. Así, se producirán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, al igual que de forma local en la meseta norte.

Lluvias este jueves

El sistema de bajas presiones situado sobre Europa, que ya incidió ayer en el tiempo de España, mantendrá la situación de inestabilidad en el extremo norte, dejando cielos nubosos o cubiertos, así como precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental, que, además, podrán ir acompañadas ocasionalmente de tormenta. La tendencia, sin embargo, es que remitan.

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Los chubascos afectarán también a Baleares, donde no se puede descartar alguna tormenta aislada. Además, la llegada de un nuevo frente atlántico por el extremo occidental de la Península dejará lluvias en el noroeste y el oeste del Sistema Central.

Una mujer camina bajo la lluvia en Bilbao este miércoles. (Miguel Toña/EFE)

Tiempo más estable el fin de semana

A partir del viernes se espera que la situación sea más estable en España, pues las lluvias quedarán restringidas a Galicia y a Baleares por la mañana. Con respecto a las temperaturas, la Aemet prevé descensos en las mínimas, dejando helada en amplias zonas del norte y centro peninsular. “Ávila o Teruel bajarán a unos grados bajo cero y Madrid a 0 grados”, ha indicado Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

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Las máximas, por el contrario, serán algo más altas, especialmente en el tercio norte. “En puntos del Mediterráneo, que será donde el ambiente será más templado, se rondarán los 18 a 20 grados y el viento soplará muy fuerte todavía en el norte de Cataluña y en Baleares”.

El sábado el tiempo seguirá siendo estable y se espera que ese viento afloje, lo que permitirá que se formen bancos de niebla y nubes bajas en amplias zonas del interior. Además, las temperaturas tanto nocturnas como diurnas serán más altas, aunque seguirá haciendo frío a primeras horas. “Las heladas se producirán en menos zonas y las máximas rondarán los 20 grados en el Cantábrico oriental, área mediterránea y valle del Guadalquivir. En el resto del interior serán algo más bajas”.

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Crecida del río en Guisando tras las intensas lluvias en Ávila. (X/@Meteoavila2/Miguel Garro)

De cara a las elecciones general del domingo, 29 de noviembre, la Aemet prevé que continúe el ascenso de las temperaturas con apenas heladas. “La mayor probabilidad de lluvias este día se dará en Galicia y en Asturias, aunque también podrá llover en otros puntos del Cantábrico y del noroeste de Castilla y León, sin descartar que las precipitaciones se extiendan a otros puntos del norte y del oeste de la península, aunque es menos probable”.

Del Campo señala que la mañana será fría en en Teruel, León, Soria, Burgos y Albacete, con 2 grados de mínima, y que la máxima más elevada se alcanzará probablemente en Sevilla, donde se pueden registrar 21 grados.

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