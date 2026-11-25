Nueces y castañas (Magnific)

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Las nueces y las castañas son dos alimentos habituales en la dieta mediterránea, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Aunque ambos se clasifican como frutos secos, sus composiciones nutricionales presentan diferencias importantes que determinan sus beneficios para la salud. Mientras que las nueces destacan por su contenido en grasas saludables y omega 3, las castañas sobresalen por su aporte de hidratos de carbono complejos y su menor contenido calórico.

Elegir entre unas y otras depende, por tanto, de las necesidades nutricionales y los objetivos de cada persona. Las nueces son especialmente interesantes por su contribución al perfil lipídico y su riqueza en minerales, proteínas y vitaminas. Las castañas, por su parte, constituyen una alternativa energética más ligera, con abundante fibra y un contenido de grasa considerablemente inferior al de otros frutos secos.

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Pero ¿cuál de las dos es mejor para la salud? Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), cada una ofrece propiedades distintas y puede desempeñar un papel importante dentro de una alimentación equilibrada.

Las nueces, aliadas de la salud cardiovascular

Uno de los principales atractivos nutricionales de las nueces es su elevado contenido en grasas insaturadas. Según la FEN, los ácidos grasos saturados representan el 11 % del total, mientras que los monoinsaturados alcanzan el 16 % y los poliinsaturados, el 68 %. Esta composición, especialmente rica en grasas saludables, contribuye a mejorar el perfil lipídico.

Además, las nueces son una fuente importante de ácidos grasos omega 3, un nutriente especialmente interesante para la salud cardiovascular. Su contenido en fibra y proteínas, que puede alcanzar el 14 %, completa un perfil nutricional muy destacado. Estas proteínas contienen arginina, aunque presentan una cantidad limitada de metionina, un aminoácido esencial. Por ello, combinarlas con cereales permite obtener una proteína de mayor calidad.

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Otro de sus puntos fuertes es su aporte de minerales, puesto que son fuente de hierro, zinc, potasio, selenio, fósforo y magnesio. De hecho, una ración proporciona el 10 % de las ingestas recomendadas de fósforo para la población de estudio de la FEN.

En cuanto a las vitaminas, destacan las del grupo B, especialmente los folatos y la vitamina B6, que contribuye a la formación normal de glóbulos rojos. También aportan vitaminas B1 y B3.

Las castañas: menos calorías y energía de calidad

Las castañas presentan un perfil nutricional muy diferente. Aunque se consideran frutos secos, su composición se parece más a la de los cereales. Su principal característica es la abundancia de hidratos de carbono complejos, que representan casi la mitad de su composición.

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También contienen fibra y una cantidad de grasa notablemente inferior a la de otros frutos secos. A esto se suma que su contenido en agua se aproxima al 50 %. La combinación de estas características convierte a las castañas en uno de los frutos secos menos calóricos.

En el apartado de minerales, destacan el fósforo y el potasio. Respecto a las vitaminas, aunque sus cantidades no son especialmente significativas, aportan vitaminas B1 y B6.

No obstante, conviene tener en cuenta una particularidad: las castañas crudas contienen taninos, que pueden provocar molestias intestinales. La FEN recomienda almacenarlas entre siete y diez días después de su recogida para reducir estos compuestos. Además, cocerlas o asarlas favorece la transformación de sus hidratos de carbono y mejora su digestibilidad.

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Dr. López Rosetti - Frutos Secos

Cuál es el mejor fruto seco

Si el objetivo es incorporar grasas saludables, omega 3, proteínas y una mayor variedad de minerales, las nueces son la opción más interesante. Si se busca un alimento menos calórico, con abundante agua, fibra e hidratos de carbono complejos, las castañas ofrecen ventajas claras.

No se trata de elegir una y descartar la otra. Según la FEN, no existe una “ganadora”, puesto que ambos alimentos tienen cabida en una dieta equilibrada. Las nueces destacan por la calidad de sus grasas y las castañas por su composición energética más ligera. La mejor elección será aquella que responda a las necesidades de cada persona.

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