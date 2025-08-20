Estas son las mejores vitaminas y minerales para tener más energía, según Harvard

Imagen de recurso en la que se muestran suplementos para aumentar la energía. (Adobe Stock)

Tener suficiente energía durante el día es algo esencial para poder enfrentar actividades tan importantes como el trabajo o cuidar a tus seres queridos. Sin embargo, hay a veces que esta no dura todo el día y te sientes agotado.

En algunos casos se puede deber a factores puntuales como dormir mal o tener diferentes dolores. Sin embargo, hay otras veces que esto se puede volver una rutina. Lo primero que tienes que saber es que esto tiene solución y que está al alcance de tu mano.

Si eres una de esas personas que nota que le falta energía a lo largo del día, probablemente tengas alguna carencia en tu alimentación. La Facultad de Medicina de Harvard ha revelado cuáles son las vitaminas y los minerales que más energía pueden aportarte.

Noticias del día 20 de agosto del 2025.

Los mejores minerales

El hierro y el magnesio destacan como los minerales más eficaces para apoyar la producción de energía en el organismo. El hierro es esencial porque permite el transporte de oxígeno a través de la hemoglobina presente en los glóbulos rojos.

Cuando los niveles de hierro son bajos, se reduce la producción de hemoglobina y la sangre pierde capacidad para llevar oxígeno a los tejidos, lo que disminuye la eficiencia en la producción energética de las células y produce fatiga.

Consumir alimentos ricos en hierro, como carnes, marisco, legumbres y cereales, ayuda a mantener niveles adecuados y previene la anemia, especialmente en mujeres en edad fértil y embarazadas, dos grupos con mayor riesgo de deficiencia.

El magnesio cumple un papel fundamental al facilitar la conversión de glucosa en energía utilizable por el cuerpo. Una ingesta insuficiente de este mineral no solo disminuye la energía, sino que también se asocia con diversas patologías crónicas, incluidas diabetes tipo 2 y presión arterial alta.

El magnesio se encuentra en frutos secos, semillas, vegetales de hojas verdes y productos lácteos. Ambos minerales, cuando se obtienen mediante una alimentación equilibrada, contribuyen eficazmente al sostén del metabolismo energético y al bienestar general.

Las mejores vitaminas

La vitamina B12 y la vitamina D son fundamentales para mantener niveles adecuados de energía y un funcionamiento óptimo del organismo. La vitamina B12 contribuye a la formación de glóbulos rojos y permite un transporte eficiente de oxígeno en el cuerpo. Su deficiencia puede causar anemia y fatiga, especialmente en personas mayores, ya que la capacidad de absorberla disminuye con la edad.

Quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, así como personas con trastornos de absorción o que toman ciertos medicamentos, presentan mayor riesgo de deficiencia de B12. Los productos animales, como pescado, carne, huevos y lácteos, son las fuentes principales de vitamina B12. Las inyecciones o suplementos de B12 solo resultan beneficiosos si existe una deficiencia muy grande.

Por su parte, la vitamina D favorece la salud ósea y muscular, factores claves para evitar la debilidad y el cansancio físico. Un nivel óptimo de vitamina D también influye en el estado de ánimo y ayuda a prevenir enfermedades crónicas.

El cuerpo produce vitamina D cuando la piel se expone al sol, pero también puede obtenerse de pescados grasos y alimentos fortificados. En adultos mayores, la suplementación con vitamina D3 puede ser necesaria para mantener niveles adecuados.