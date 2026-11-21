Cuidados del poto en invierno: así se evita el exceso de agua y el moho en el sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El poto figura entre las plantas de interior más resistentes, pero el invierno modifica por completo sus necesidades de riego. La bajada de luz y temperatura ralentiza el metabolismo de la planta, así que el sustrato tarda mucho más en secarse que durante los meses cálidos. Mantener la misma rutina de riego que en verano suele ser el origen de la mayoría de los problemas que aparecen en esta época.

El exceso de agua acumulada en la maceta favorece la aparición de moho en la superficie de la tierra y, en los casos más graves, la pudrición de las raíces. Ambos problemas comparten una misma causa, un sustrato que permanece húmedo durante demasiado tiempo sin oportunidad de airearse. Identificar esta relación ayuda a prevenir daños antes de que las hojas muestren síntomas visibles.

PUBLICIDAD

Adaptar el riego a las condiciones reales de cada casa, y no a un calendario fijo, permite que el poto atraviese el invierno sin sobresaltos. La luz disponible, la calefacción y el tipo de maceta determinan cuánto tiempo tarda el sustrato en secarse, por lo que observar la planta resulta más eficaz que seguir una frecuencia estándar.

Por qué aparece moho en la tierra del poto

El Poto (IStock)

El moho en el sustrato surge cuando la tierra permanece húmeda durante demasiado tiempo. En invierno el agua se evapora más despacio, así que un riego pensado para el verano deja la mezcla encharcada varios días. Esa humedad constante crea el ambiente perfecto para hongos superficiales.

PUBLICIDAD

La ventilación también influye. Un ambiente cerrado y cálido retiene más humedad alrededor de la maceta. Airear la habitación unos minutos al día reduce ese riesgo sin afectar a la temperatura de la planta.

Señales para saber cuándo regar el poto

Antes de regar, introduce un dedo unos dos centímetros en el sustrato. Si notas humedad, espera unos días más. Esta comprobación simple evita muchos casos de exceso de riego en el poto durante el invierno.

El peso de la maceta también sirve de guía. Una maceta ligera indica que el sustrato se ha secado y necesita agua; si sigue pesada, el riego puede esperar sin ningún problema.

PUBLICIDAD

Una persona inserta un palillo de madera en la tierra de una Oxalis triangularis para comprobar el nivel de humedad del sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo regar sin encharcar el sustrato

Riega de forma lenta y uniforme sobre toda la superficie, no siempre en el mismo punto. Deja que el agua atraviese los agujeros de drenaje y retira después el exceso acumulado en el plato o la maceta decorativa.

Evita los riegos pequeños y frecuentes. Es mejor regar en profundidad cuando el sustrato lo pide que añadir agua por costumbre cada pocos días, una práctica habitual que favorece el encharcamiento del sustrato.

Cómo evitar la pudrición de las raíces

La pudrición de raíces aparece cuando el sustrato permanece empapado y sin oxígeno. Un buen drenaje en la maceta, con agujeros suficientes y una capa de material drenante, reduce mucho este riesgo.

PUBLICIDAD

Si las hojas se caen pero la tierra está mojada, el problema rara vez es falta de agua. Revisa primero el drenaje y el estado de las raíces antes de regar de nuevo.

Ubicación y calefacción como aliados del riego

Observar la humedad de la tierra, el peso de la maceta y la ubicación de la planta permite acertar con el riego sin dañar las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cercanía a un radiador seca el sustrato más rápido, mientras que un rincón alejado de la luz lo mantiene húmedo durante más tiempo. Observa cada maceta por separado, incluso si tienes varios potos en la misma casa.

Colocar el poto en un lugar luminoso, sin corrientes de aire frío ni contacto directo con fuentes de calor, ayuda a mantener un ritmo de secado más predecible y facilita acertar con el riego durante todo el invierno.

PUBLICIDAD