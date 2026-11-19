Fachada del edificio del Banco de España.

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La subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en junio y septiembre de este año, hasta colocar el precio del dinero en el 2,5 %, y la prevista por el mercado para diciembre han hecho que los bancos mejoren la rentabilidad que ofrecen por los depósitos a plazo fijo hasta alcanzar el 3,5% TAE.

Esta mejora del interés tiene visos de continuar en la recta final del año, ya que en este periodo los bancos mejoran los intereses por el ahorro y usan como reclamo los plazos fijos para atraer a nuevos clientes y ‘robárselos’ a su competencia. De estos movimientos al alza de la rentabilidad, “el gran beneficiado es el ahorrador conservador, que vuelve a encontrar oportunidades para rentabilizar su dinero a través de cuentas remuneradas y depósitos a plazo fijo, sin asumir los riesgos de la bolsa”, reconoce Cristina Casillas, especialista en depósitos de HelpMyCash.com.

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Por su parte, expertos del BCE también vaticinan una subida de los intereses que la banca ofrece por el ahorro. Consideran que los bancos deberán mejorar la rentabilidad que dan por los depósitos para afrontar el “drenaje” del exceso de liquidez en el sistema financiero, la competencia procedente de los neobancos y el despliegue de herramientas de inteligencia artificial que facilitan comparar ofertas y mover el ahorro. Un escenario que, a su juicio, golpeará especialmente a las entidades que menos remuneren ahora el pasivo, entre las que se encuentran las españolas.

Según el último informe de Estabilidad Financiera elaborado por el BCE, la remuneración que reciben los clientes por sus depósitos sigue siendo “baja” respecto a los tipos de interés de referencia del mercado, al menos en comparación con lo que pagaba la banca antes de la era de los tipos cero.

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Logotipos de los seis grandes de la banca española: Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco. EUROPA PRESS

Remunerar mejor para obtener liquidez

Los autores del estudio consideran que la tacañería de la banca al remunerar el ahorro tiene los días contados debido a que, a medida que se estrechen las posiciones de liquidez de los bancos por la reducción del balance del Eurosistema, las entidades tendrán mayores incentivos para captar pasivo, lo que ejercerá “una presión alcista” sobre los intereses que pagan por los depósitos y encarecerá su financiación.

En esta línea, el vicepresidente de la autoridad monetaria, Boris Vujcic, ha avisado de que los bancos de aquellos países de la zona del euro donde los tipos de los depósitos siguen siendo muy bajos serán “más vulnerables” a un encarecimiento de estos, lo que podría lastrar su rentabilidad futura, recoge Europa Press.

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Los bancos digitales avivan la competencia

Otro de los factores que impulsará a la banca a remunerar mejor el ahorro es la competencia derivada de los bancos digitales, cuya cuota de mercado ha aumentado en los últimos años. Los neobancos podrían ejercer una presión “adicional” sobre los tipos de interés de los depósitos de la banca tradicional, vaticinan desde el BCE.

A la creciente competencia de los bancos digitales se suma la irrupción de los modelos de inteligencia artificial agéntica y su influencia en los clientes bancarios. Según el informe, esta tecnología puede hacer “más rápido y sencillo comparar tipos de depósitos en línea y transferir fondos de forma automática”.

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Así, aunque el eurobanco reconoce que los europeos prefieren “mantener sus ahorros en cuentas bancarias” antes que invertirlos en los mercados financieros, advierte de que un mayor uso de esta tecnología podría poner a prueba, a medio y largo plazo, la estructura de financiación de los bancos al reducir la fidelidad de los depósitos y facilitar que el dinero se mueva con rapidez hacia otras entidades y activos.

Depósitos y letras del Tesoro: En qué es mejor invertir.

Este trasvase ya se ha visto en España. Las familias españolas, que tradicionalmente mostraban un perfil inversor muy conservador, con depósitos y cuentas remuneradas como destino preferente de sus ahorros, han comenzado a abandonar estos activos seguros en beneficio de acciones y fondos de inversión.

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Los activos financieros de los hogares españoles crecieron un 9,6% en 2025, hasta alcanzar los 3,4 billones de euros, según la 17.ª edición del Global Wealth Report de Allianz. Este avance fue especialmente significativo en los valores, que aumentaron un 15,5%, frente al 4,7% de los depósitos y el 3,9% de los seguros y pensiones. Como resultado, los valores representan ya el 50,2% de los activos financieros de los hogares españoles.

Intereses de hasta el 3,5%

La remuneración media de los depósitos bancarios ha alcanzado en noviembre el 2,52% TIN, lo que supone una rentabilidad superior a la de octubre, cuando se situó en el 2,49% TIN.

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La banca ofrece depósitos con hasta el 3,5% de interés.

En este escenario, Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, destaca entre los plazos fijos más rentables en noviembre el Depósito a 3 años de Miraltabank, con una remuneración del 3,5% TIN (3,38% TAE) y abono de los intereses a vencimiento. Esta oferta requiere tener unos ahorros mínimos de 15.000 euros. Para un plazo de 24 meses, la entidad ofrece una remuneración del 3,3% TIN (3,25% TAE), y para uno de 12 meses, del 3,1% TIN (3,1% TAE).

Otro de los depósitos que, a juicio de Ruiz, mejor remunera a los ahorradores es el Depósito Nuevo Ahorro de EBN Banco, con el que se obtiene un 3,06% TIN y un 3,1% TAE a 12 meses. Los intereses se pagan a vencimiento, sin posibilidad de cancelación anticipada y sobre un saldo de entre 5.000 y 400.000 euros.

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En cuanto al Nuevo Depósito a 3 meses de Self Bank, Ruiz señala que ofrece una remuneración del 3,06% TAE (3,01% TIN). Eso sí, el producto de ahorro exige tener un mínimo de 6.000 euros, remunera hasta 100.000 euros y permite la cancelación anticipada.