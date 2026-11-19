El secreto para unos mejillones gourmet es aplicar una técnica sencillísima a la salsa. (Adobe Stock)

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El aperitivo es una de esas horas en las que no hace falta elaborar grandes tapas para triunfar. A veces, lo más sencillo es lo que mejor combina con una caña o una copa de vino. Patatas fritas, aceitunas, jamón, queso o fuet. Las opciones son infinitas. Pero en este caso, los mejillones son una opción muy sabrosa que puede alcanzar la excelencia con un sencillo truco que soprende a todos los invitados.

Abrir una lata de mejillones en escabeche y comérselos directamente con un palillo es la forma más habitual de consumir este producto. También lo es volcar el contenido en un plato y servirlo tal cual sale de la lata. Ambas costumbres, según explica Arnau Subías, desaprovechan el verdadero potencial del escabeche.

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Subías, biólogo marino y creador del concepto GastroBio, publicó un vídeo en su perfil @gastro.bio en el que muestra un proceso sencillo capaz de transformar por completo la textura y el sabor de una lata de mejillones sin añadir ningún ingrediente adicional. El profesor del Barcelona Culinary Hub forma parte del equipo de I+D del chef Rafa Zafra en los restaurantes Estimar de Madrid y Barcelona, y lleva años dedicado al estudio del producto del mar desde la biología hasta su aplicación en el plato.

Así se convierte una lata de mejillones en escabeche en una receta gourmet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un espumador de leche como única herramienta

El procedimiento que propone Subías no requiere equipamiento profesional. Basta con un espumador de leche eléctrico, de los que se usan para montar la espuma del café en casa. El escabeche de la lata se vierte en un recipiente, por ejemplo, una copa, y se bate a alta velocidad durante unos segundos.

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El resultado es un cambio visible de inmediato: el líquido, que originalmente es fino y de aspecto traslúcido, se transforma en una crema ligera, opaca y de color anaranjado pálido. Ese líquido emulsionado se vuelca después sobre los mejillones y modifica de forma notable la manera en que se perciben tanto la textura como el sabor del producto.

El secreto para mejorar los mejillones en lata: emulsionar el escabeche con un espumador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien no disponga de un espumador eléctrico puede recurrir a una alternativa igual de accesible. Verter el escabeche en un bote de cristal pequeño, cerrarlo bien y agitarlo con energía durante algunos segundos. El principio físico es el mismo que el que opera al preparar una vinagreta a mano.

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Por qué funciona la técnica de espumar la salsa de los mejillones

El escabeche contiene aceite, vinagre, pimentón y, en muchos casos, pequeñas trazas de proteínas que el propio mejillón libera durante el proceso de esterilización industrial. Al batir el líquido a alta velocidad, las microgotas de grasa se dispersan dentro de la fase acuosa del vinagre, lo que da lugar a una emulsión estable.

Ese estado emulsionado no es ajeno al producto: es, de hecho, el estado en el que el escabeche se introduce originalmente en la lata durante la fabricación. Con el paso del tiempo dentro del envase, la emulsión se rompe de forma natural y el aceite y el vinagre vuelven a separarse en dos fases visibles. Lo que logra el espumador, en términos prácticos, es devolver el líquido a la condición en la que fue concebido para envolver al mejillón antes de su separación.

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Una técnica de cocina profesional sin herramientas profesionales

Lo que distingue a esta propuesta de otras técnicas de alta cocina es su accesibilidad. No hace falta un sifón ni emulsionantes como la lecitina de soja, habituales en algunas elaboraciones de restaurante. Con un espumador doméstico, o incluso con un simple bote de cristal, cualquier persona puede reproducir en su cocina un resultado que normalmente se asocia a procesos más sofisticados.