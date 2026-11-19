El líder de Vox, Santiago Abascal, frente a integrantes de las Fuerzas Armadas. ((Marcos Cebrián / Europa Press - Reuters//Violeta Santos Moura))

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Las asociaciones militares Asfaspro, AUME y UMT han expresado su “decepción” tras la reunión mantenida el 17 de noviembre con representantes de Vox, según ha podido saber Infobae. Las tres organizaciones, que suman la mayor representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, acudieron a la cita con la intención de exponer la situación y proponer soluciones después de constatar que muchas de sus reivindicaciones no se reflejan en su programa electoral de cara al 29-N.

Según el comunicado conjunto, la reunión se celebró en la sede de Vox y contó con la participación del general retirado Alberto Asarta, portavoz del grupo en la Comisión de Defensa del Congreso, acompañado por el eurodiputado Juan Carlos Girauta. Las asociaciones reprochan al partido la falta de concreción sobre cuestiones como las retribuciones, el reconocimiento de la carrera militar como profesión de riesgo, la promoción entre escalas o las titulaciones educativas de los militares.

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Representantes de las asociaciones militares Asfaspro, AUME y UMT se reúnen con Vox. (Vox)

“Construir la casa empezando por el tejado”

Durante la reunión, Alberto Asarta afirmó que el principal objetivo de Vox es alcanzar los 140.000 efectivos en las Fuerzas Armadas. Para ello, según trasladó a las asociaciones, sería necesario reactivar todos los modelos de reservismo. Asfaspro, AUME y UMT cuestionan este planteamiento. Las organizaciones sostienen que no se puede abordar la potenciación de la reserva voluntaria sin resolver previamente los problemas del actual modelo de carrera profesional. A su juicio, plantear el incremento de reservistas antes de acometer esas reformas supone “construir la casa empezando por el tejado”.

Las asociaciones también manifiestan su preocupación por la intención expresada por Vox de revisar las medidas de conciliación implantadas en las Fuerzas Armadas si llegara al Gobierno. El objetivo señalado por la formación sería afrontar la falta de personal existente, una cuestión que, según el comunicado, se enfocó principalmente sobre los militares que hacen uso de un derecho legalmente reconocido. Las tres entidades consideran inquietante que la conciliación sea situada como uno de los elementos sobre los que actuar para resolver los problemas de efectivos. Asimismo, indican que en el encuentro no se concretaron medidas relativas a la mejora de las condiciones económicas ni al reconocimiento de los riesgos, más allá de la simple mención.

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han coincidido este domingo en valorar el trabajo conjunto de las administraciones a las que representan para combatir el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que este domingo se ha dado por estabilizado, un paso que, no obstante, no va a implicar automáticamente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) desmonte el dispositivo que había desplegado en la zona, que continuará así "el tiempo que haga falta" en el lugar.

Preocupación por el asociacionismo militar

Otro de los aspectos que generó inquietud entre los asistentes fue la posición expuesta sobre el papel de las asociaciones profesionales militares. Según explican, el representante de Vox planteó acotar las acciones de estas organizaciones exclusivamente al ámbito del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Las asociaciones interpretan esta posibilidad como una limitación de su labor y del asociacionismo militar.

Por ello, advierten de que el planteamiento trasladado durante el encuentro podría implicar un retroceso tanto en el desarrollo de los derechos fundamentales de los militares como en la evolución de la carrera profesional. El comunicado concluye que las tres organizaciones salen defraudadas de una reunión que califican de “contradictoria y poco aclaratoria”. Sostienen que la dignificación de la profesión militar no pareció ser una prioridad y alertan de lo que consideran un “proyecto de unas Fuerzas Armadas más parecidas a las de tiempos pasados”.

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