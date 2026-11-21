Más de la mitad de los jóvenes se encuentran con información falsa sobre el cambio climático en redes sociales. (Magnific)

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Las redes sociales son ya desde hace años la puerta de entrada de muchas personas a la información. Lo que ocurre en el mundo se consumen a través del scroll infinito y la inmediatez de estas plataformas; el problema es que no siempre lo que se lee o escucha son datos veraces, y desmentir esa información es una tarea ardua porque este mensaje no suele llegar en la misma medida que lo hace el bulo.

Con respecto al cambio climático, la desinformación se incrementa. Al ser un contenido que no siempre recibe la suficiente atención —más allá de los momentos en los que influye en fenómenos meteorológicos extremos que impactan con gran fuerza en lugares cercanos al nuestro—, es más fácil que los datos negacionistas encuentren un hueco para permear en la opinión pública. Y son los jóvenes, que se enfrentarán con mayor fuerza a las consecuencia de esta crisis, los que más consumen las plataformas en las que muchos de estos bulos se gestan.

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Manifestantes en la manifestación por el clima para exigir un cambio en el sistema energético, en la Plaza Mayor, a 23 de septiembre de 2022, en Madrid (España). (Fernando Sánchez/Europa Press)

Según el recién publicado informe Clima de bulos: adolescentes ante la desinformación en la dana, de la organización Plan Internacional, más de la mitad de los jóvenes de entre 16 y 24 años (un 54,7 %) ve a menudo o siempre imágenes o vídeos falsos sobre el clima. Además, el 46 % se topa con contenidos que aseguran que las soluciones no sirven de nada, lo que dificulta que la movilización para frenarlo se produzca, y el 35,9 % observa publicaciones en las que directamente se niega el cambio climático.

Los bulos climáticos confunden y paralizan

“Como hay un bulo cada dos por tres, ya no me puedo creer nada”, explica un chico de 19 años que participó en uno de los grupos de discusión, según recoge el informe de Plan Internacional. La mayoría de los jóvenes no cree los mensajes que niegan el cambio climático, siendo las mujeres más escépticas frente a los bulos, y el 53 % rechaza que esta emergencia sea un invento para controlar a la población, una cifra que, aunque mayoritaria, sigue siendo demasiado baja. Sin embargo, existe un gran consenso entre los jóvenes con respecto a que con total seguridad el cambio climático está ocurriendo: así lo aseguran el 75 % de los encuestados.

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Uno de los problemas relacionados con la desinformación que identifica la investigación es que impide que los jóvenes se movilicen para llevar a cabo las acciones necesarias para frenar las peores consecuencias del cambio climático. “La desinformación no solo confunde, también paraliza”, señala Virginia Saiz, directora general de Plan Internacional en España. “Cuando una chica o un chico no sabe qué creer ni por dónde empezar, lo más fácil es desconectarse”.

En esta imagen ilustrativa tomada el 9 de diciembre de 2025, se muestran las aplicaciones de Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch y Reddit en un teléfono móvil antes de la entrada en vigor de la nueva ley que prohíbe las redes sociales a los usuarios menores de 16 años en Australia. REUTERS/Hollie Adams/Illustration

Según explica, “las ganas de actuar ya las tienen”, pues el 72 % estaría dispuesto a cambiar sus hábitos, pero solo algo más de cuatro de cada diez lo ha hecho en el último año; además, el 52 % querría implicarse más y no sabe cómo. Por ello, “nos toca ofrecerles información fiable y caminos concretos para hacerlo”. Así, la falta de vías de participación accesibles, sumado a los mensajes alarmistas que ocultan algunos logros conseguidos, crea una brecha entre la intención y la acción.

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La DANA de Valencia: ejemplo de desinformación climática

El informe de Plan Internacional parte de uno de los peores fenómenos meteorológicos extremos que ha sufrido nuestro país en este siglo: la DANA de Valencia de 2024. Según señala la organización, que ha analizado el recorrido de los bulos que se difundieron sobre la riada, estos relatos conspirativos se construyeron de forma elaborada en Telegram y saltaron después, en versiones más cortas y fáciles de compartir, a TikTok e Instagram, donde los jóvenes se encontraron con ellos. De hecho, los autores del estudio indican que en TikTok la comunidad negacionista llegó a superar a la que hablaba de cambio climático.

Valencia tras la DANA: "Esto es un desastre".

Entre los bulos que se difundieron se encontraban narrativas sobre geoingeniería y manipulación del clima, que señalaban que la DANA se había producido por tecnologías como HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program o Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia), que estudia las propiedades y el comportamiento de la ionosfera; los chemtrails —los supuestos químicos con los que, según los conspiranoicos, se fumiga desde los aviones, cuyas líneas blancas en realidad son estelas de condensación—, o sistemas de modificación atmosférica. Todo esto por presuntos intereses políticos, económicos o de control social. También se difundieron bulos sobre supuestas víctimas ocultas o la Agenda 2030.

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“Lo más grave de la desinformación es que acaba con la confianza en todo lo demás, también en lo que es cierto. Quien ha vivido la dana y después no sabe a quién creer está doblemente desprotegido”, explica Saiz. “La juventud ya hace su parte comprobando lo que le llega, y no se le puede cargar con toda la responsabilidad mientras las plataformas siguen premiando el bulo que más se comparte”.