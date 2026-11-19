El rey de Marruecos, Mohamed VI. (Europa Press)

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Marruecos presentó una estrategia para desarrollar su industria de defensa y seguridad, con la previsión de crear 50 mil empleos y cubrir el 40% de las necesidades de las Reales Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad antes de 2035. El plan, denominado “Oferta Marruecos”, contará con un aporte inicial de cuatro mil millones de dírhams (más de 360 millones de euros). El rey Mohammed VI presidió este miércoles, coincidiendo con el Día de la Independencia marroquí, presentó la iniciativa. El monarca estuvo acompañado por el príncipe heredero Moulay El Hassan. También participaron el teniente general Mohammed Berrid, inspector general de las Reales Fuerzas Armadas y comandante de la Zona Sur, y Ali Seddiki, director general de la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones y Exportaciones.

Marruecos busca incorporarse al grupo de países que producen equipos y soluciones armamentísticas. “La visión presentada tiene como objetivo desarrollar un ecosistema industrial integrado que abarque toda la cadena de valor de las industrias de defensa y seguridad”, indica la Oficina Real en su comunicado. El proyecto incluirá diseño, producción, mantenimiento, pruebas y almacenamiento. La hoja de ruta parte de las capacidades que el país ya desarrolló en los sectores aeroespacial, automotor y electrónico. Durante la reunión expusieron

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Marruecos y España mantienen una de las fronteras más singulares del mundo: una línea de apenas 85 metros que separa ambos países en el peñón de Vélez de la Gomera, frente a las costas norteafricanas de Alhucemas.

Drones, ciberdefensa e IA como prioridades

La estrategia prioriza la producción de drones, sistemas autónomos, equipamiento terrestre y naval, electrónica de defensa, ciberdefensa e inteligencia artificial. También promoverá tecnologías de doble uso, con aplicaciones civiles y militares, a partir de capacidades ya desarrolladas por la industria marroquí. El plan prevé crear una agencia especializada para aplicar la política nacional del sector y acompañar a los inversores. Además, se establecerá un holding industrial que organizará los proyectos de defensa y seguridad, movilizará capital público y privado e impulsará empresas locales.

La “Oferta Marruecos” ampliará la infraestructura productiva. A las dos zonas de aceleración industrial de defensa ya existentes se sumarán nuevos polos en Benguerir y Benslimane. Durante la sesión, Mohammed VI recibió información sobre los proyectos en marcha y el interés de inversores en instalar operaciones en el país, parte de ellas destinadas a la exportación. El programa incluye la creación de una academia especializada para formar profesionales de alta calificación, en colaboración con empresas del sector. La institución reunirá experiencia civil y militar y buscará incorporar a especialistas de la diáspora marroquí. El monarca también pidió reforzar la orientación temprana y la formación profesional de los jóvenes.

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La estrategia se apoyará en alianzas internacionales para incorporar a Marruecos a las cadenas globales de valor. El Gobierno proyecta que las exportaciones representen más de 65% de los ingresos de esta actividad. Al cierre de la sesión, Mohammed VI ordenó acelerar la aplicación del plan. Las primeras medidas se centrarán en la creación de los organismos de gobernanza, la definición del financiamiento, la simplificación de los procedimientos de inversión y la movilización del sector privado nacional.