España

Manuel Costiña, chef Michelin: “Estas cuatro técnicas de cocina de alta gama las puedes hacer en tu casa”

El chef gallego detalla cómo aplicar pequeños movimientos propios de cocineros expertos para elevar la cocina de cualquier casa y sacar las mejores texturas

Manuel Costiña detalla cuatro trucos sencillos para mejorar el sabor y la presentación de las comidas caseras. (Montaje Canva)
Manuel Costiña detalla cuatro trucos sencillos para mejorar el sabor y la presentación de las comidas caseras. (Montaje Canva)
Guardar

Los trucos de cocina que utilizan los chefs de alta gama suelen depender de técnicas sencillas, pero poco conocidas fuera de la restauración profesional. Elaborar una salmuera antes de cocinar, ligar salsas con mantequilla, colar cremas para lograr una textura fina o aprovechar los recortes de pescado y marisco son algunas de las prácticas que permiten mejorar el resultado de cualquier receta casera sin necesidad de ingredientes sofisticados ni utensilios especiales.

Manuel García, conocido en el mundo de la gastronomía como Manuel Costiña, está al frente de Retiro da Costiña, el restaurante de Santa Comba (A Coruña) que su familia regenta desde hace tres generaciones. El cocinero gallego obtuvo su primera estrella Michelin en 2008 y sumó la segunda en 2024, lo que lo convirtió en uno de los chefs biestrellados de referencia en España. Desde entonces, comparte en redes sociales parte del conocimiento que aplica a diario en su cocina profesional.

PUBLICIDAD

Cuatro técnicas que los cocineros estrella Michelin utilizan y tú también puedes aplicar en tu cocina

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Meter pollo o pescado en agua con sal hace que luego la carne esté más jugosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salmuera, el primer paso para un pescado o una carne jugosos

“Antes de cocinar un pescado o una pechuga, mételo diez minutos en agua con un 10% de sal”, explica el chef. Esta técnica, conocida como salmuera, permite que la sal penetre en la fibra del alimento y retenga la humedad en su interior. El resultado, según detalla Costiña, se nota en el momento de la cocción: “La sal entra en la carne y retiene el jugo en su interior. Así, cuando lo pongas al fuego, en vez de soltar todo su jugo y quedar seco, se retendrá y quedará mucho más jugoso”.

Ligar las salsas con mantequilla fría para lograr brillo y cuerpo

El segundo truco se aplica al final de la elaboración de una salsa. “Cuando tengas la salsa hecha, la apartas del fuego, le añades un dado de mantequilla bien fría y remueves sin parar”, indica el cocinero. Este movimiento provoca una emulsión que espesa la textura y aporta un acabado brillante, un efecto visual característico de los platos de alta cocina. “Esto hace que emulsione, coja cuerpo y salga brillante. Ese brillo que ves en los platos de alta cocina sale con este truco”, señala Costiña.

PUBLICIDAD

Barra de manteca y aceite de oliva -(Imagen Ilustrativa Infobae)
El siguiente truco viene de la mano de la mantequilla para dejar las salsas muy cremosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colar las salsas y cremas para conseguir una textura sedosa

Para el chef gallego, este es el gesto que más cambia el resultado final de una receta casera. “Cuando termines una crema o una salsa, aunque la hayas triturado, pásala por un colador fino para que se cuele todo menos las fibras y las pieles”, recomienda. Estos restos son, según explica, los responsables de una textura poco agradable al paladar: “Es lo que hace que notes una textura fibrosa y grumosa. Al quitarla, la salsa se vuelve sedosa y mucho más agradable”.

Aprovechar los recortes para elaborar caldos con más sabor

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

El cuarto truco de Costiña invita a repensar lo que habitualmente se desecha en la cocina. “Las espinas del pescado, las cáscaras del marisco, la piel de un buen jamón. En estos alimentos es donde está gran parte del sabor”, afirma el chef. Su recomendación es sencilla: conservar estos restos y utilizarlos como base para un caldo casero. Este aprovechamiento integral del producto es un principio habitual en la cocina de restaurantes con estrella Michelin, donde el desperdicio alimentario se reduce al mínimo y cada parte del ingrediente cumple una función en el plato final.

Temas Relacionados

TrucosRecetas EspañaRecetasVirales EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

El barómetro de octubre es previo a la convocatoria de las generales y a la muerte de Maricarmen

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Imbroda entrega al Rey la Llave de Oro de Melilla y reclama al Gobierno respuestas “más contundentes”: “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”

Durante el acto de entrega de la Llave de Oro en el Palacio de la Asamblea, el presidente de Melilla advirtió que la situación que afecta a Ceuta desde principios de agosto “no está resuelta”

Imbroda entrega al Rey la Llave de Oro de Melilla y reclama al Gobierno respuestas “más contundentes”: “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”

Quién es Sergi Vélez, la pareja de la portavoz del PSOE: tiene decenas de pisos en España y empresas en latinoamérica

Montse Mínguez confirma la información, pero mantiene que no es un fondo buitre, sino un negocio familiar que “cumple con la legalidad”

Quién es Sergi Vélez, la pareja de la portavoz del PSOE: tiene decenas de pisos en España y empresas en latinoamérica

Dani García, chef Michelin: “Para preparar este pollo con salsa de miel y mostaza, siempre golpeo el contramuslo hasta que quede lo más fino posible”

El cocinero marbellí nos recomienda su truco para conseguir un pollo tostado por fuera y jugoso por dentro

Dani García, chef Michelin: “Para preparar este pollo con salsa de miel y mostaza, siempre golpeo el contramuslo hasta que quede lo más fino posible”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Imbroda entrega al Rey la Llave de Oro de Melilla y reclama al Gobierno respuestas “más contundentes”: “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”

Quién es Sergi Vélez, la pareja de la portavoz del PSOE: tiene decenas de pisos en España y empresas en latinoamérica

El Supremo rechaza el último intento de Ábalos y Koldo para librarse de sus condenas y deja en manos del Constitucional la posibilidad de revisar sus quejas

ECONOMÍA

La Seguridad Social concede una pensión vitalicia a hijos solteros mayores de 45 años que cuidaron a sus padres antes de morir

La Seguridad Social concede una pensión vitalicia a hijos solteros mayores de 45 años que cuidaron a sus padres antes de morir

El índice para actualizar los alquileres toca su máximo el mes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol: tu casero puede subirte hasta un 2,54%

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions