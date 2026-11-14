España

Así se preparan los menús para las personas con diabetes en las residencias de mayores en España: “Hay platos que puede comer todo el mundo y otros que no”

‘Infobae’ analiza con un nutricionista y tres residencias de diferentes puntos del país cómo se prepara una dieta adaptada a estos residentes

Imagen recurso de una mujer mayor siendo atendida por un auxiliar en una residencia (Magnific)
Imagen recurso de una mujer mayor siendo atendida por un auxiliar en una residencia. (Magnific)
Guardar

La radiografía más completa de las residencias para mayores en España llegó el pasado mes de septiembre, cuando el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) elaboró un censo que recopila información sobre todos los centros que hay en el país. El cuestionario publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recoge 4.864 centros residenciales para personas mayores, de los cuales 4.596 son centros de mayores y 268 son viviendas para personas mayores.

Con más de 50.000 personas dependientes a la espera de una plaza en residencias públicas, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, España sufre el envejecimiento de la población. De hecho, las últimas investigaciones ya proponen que vivimos más, pero lo hacemos peor. A partir de los 65 años, la calidad de vida se reduce y los españoles comienzan a vivir peor que en otros países. Pese a liderar el ranking de longevidad en la Unión Europea (UE), España también es el tercer país de la región con mayor prevalencia de diabetes, solo por detrás de Italia y Alemania, de acuerdo con la Federación Española de Diabetes (FEDE).

PUBLICIDAD

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa (azúcar) en la sangre. Esto ocurre cuando el organismo no produce suficiente insulina, una hormona fabricada por el páncreas que permite que la glucosa pase del torrente sanguíneo a las células para utilizarse como fuente de energía, o cuando no consigue utilizarla correctamente. Cuando los niveles de glucosa permanecen elevados durante mucho tiempo, pueden producirse complicaciones que afectan a órganos como el corazón, los riñones, los ojos y el sistema nervioso.

La prevalencia de esta patología se sitúa entre el 25% y el 35% en las personas mayores de 65 años en España, lo que obliga a las miles de residencias, públicas y privadas, a adaptar sus menús para los pacientes residentes. Para Ana Sanz, nutricionista de Food Service España (FSE), estas dietas deben adaptarse “teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada usuario y su tratamiento para la diabetes”.

PUBLICIDAD

Un residente se apoya en su bastón y en las manos de un auxiliar (Magnific)
Un residente se apoya en su bastón y en las manos de un auxiliar. (Magnific)

La presencia de la diabetes en las residencias españolas

La alimentación desempeña un papel fundamental en el cuidado de las personas mayores, especialmente cuando conviven con enfermedades crónicas como la diabetes. Según Food Service España (FSE), entre el 26,4% y el 31,1% de las personas mayores en residencias convive con diabetes. Además, esta prevalencia aumenta con la edad, pues entre los mayores de 75 años alcanza el 30,7% en hombres y el 33,4% en mujeres. A partir de los 85 años, la cifra sube todavía más, aproximándose al 40%.

Como explica Ana Sanz en una entrevista con Infobae, la dieta planificada para el residente con diabetes ha de ajustarse “a las cantidades de hidratos de carbono que puede consumir, priorizando los hidratos de absorción lenta como legumbres y arroz o pasta integral”. Además, se debe “asegurar un aporte suficiente de fibra, vitaminas y minerales gracias a las verduras y hortalizas y priorizar el pescado azul y blanco, las carnes magras (pollo, pavo y conejo) y los huevos como fuente de proteína para mantener un aporte calórico adecuado”.

El equipo médico es el encargado de elaborar los menús para estos mayores, que luego se traslada a la cocina de las residencias, ya sea esta propia o externalizada. En el caso de la residencia Vitalia Écija (Sevilla), según cuentan a este medio, trabajan con seis dobles menú (dos primeros y dos segundos en la comida y la cena que pueden combinarse), en los que “hay platos que puede comer todo el mundo y otros que no. Cuando el menú no coincide, se prepara otra comida aparte”.

En la Residencia Geriátrica La Zarzuela en Lagartera (Toledo), la cocina se divide entre los que pueden seguir una dieta genérica (“que siempre suele ser baja en sal”) y una dieta con ciertas restricciones, como es el caso de las personas con diabetes. Por ejemplo, limitando el consumo de azúcar.

Esta misma “coordinación entre cocina y auxiliares” ocurre en otra residencia de otro punto geográfico distinto, en el centro de Torres de Serranos de Valencia. “Tanto auxiliares como cocineros tienen la misma lista con el nombre del residente y la dieta que necesita”, relatan a Infobae.

No obstante, la propuesta de una dieta saludable, se tenga o no alguna patología, no es una obligación para los centros de España y son muchos los que ofrecen a sus residentes menús donde abundan los ultraprocesados o escasean los productos vegetales. En el mes de septiembre, la cartera de Pablo Bustinduy anunció la preparación de un real decreto “para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias”.

Una dieta con ciertas restricciones

Los menús que se preparan en estas residencias de diferentes lugares de España se rigen por ciertas restricciones que dicta el profesional de la salud. “Se deben limitar los hidratos de carbono complejos, arroz, pasta, harinas refinadas, e intentar sustituir por sus variedades integrales, acompañándolos de verduras para reducir la carga glucémica”, apunta Sanz. Todo ello, con “cantidades controladas según el tratamiento de cada residente”.

Además, los ultraprocesados y rebozados deben estar fuera de los platos que se sirven a estos mayores, “priorizando técnicas saludables como horno, plancha, vapor, etc.” Del mismo modo, se debe restringir el azúcar añadido de los postres e intentar consumir fruta fresca y lácteos sin azucarar.

Respetar los gustos de los residentes sin renunciar a la salud

Mientras que desde la residencia valenciana señalan que los residentes entienden estas restricciones, porque “suelen serlo [diabéticos] desde hace muchos años y lo tienen asumido”, desde la de Toledo apuntan que hay residentes que son reticentes a esta dieta. “Algunos sí se quejan a veces de por qué ellos tienen otra comida diferente”.

Sin embargo, en muchas ocasiones es posible preparar ciertos platos que supongan una alternativa al azúcar sin renunciar a un postre dulce. “Se pueden elaborar postres a base de fruta (compota, manzana asada), lácteos como flan de huevo, natillas, mousse de yogur griego con edulcorantes, repostería casera a base de harinas integrales o de frutos secos, gelatinas”, cuenta Sanz. El consumo del azúcar ha de darse de manera ocasional, como fechas señaladas, y ajustando el resto del menú para controlar el aporte.

No se trata de imponer restricciones, sino de encontrar un equilibrio entre salud, nutrición y disfrute, la vez que se respetan los gustos personales, las costumbres y la autonomía de los residentes. Todo ello contribuye a que la experiencia de comer siga siendo agradable en cada etapa de la vida.

Temas Relacionados

DiabetesAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses de agua se encuentran al 55,31 % de su capacidad este sábado 14 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran al 55,31 % de su capacidad este sábado 14 de noviembre

El repunte migratorio hacia Canarias incluye más mujeres y menores solos procedentes de Senegal y Gambia: en 15 días han llegado 700 niños

La escasez de oportunidades laborales, sobre todo entre los jóvenes, es uno de los factores que impulsan su salida. El Gobierno canario tutela a unos 3.000 menores migrantes

El repunte migratorio hacia Canarias incluye más mujeres y menores solos procedentes de Senegal y Gambia: en 15 días han llegado 700 niños

El lado más desconocido de Carlos III de Inglaterra: es autor de varios libros infantiles y un apasionado de las acuarelas

El monarca británico pasa su tiempo libre pintando obras que pueden observarse en ‘The King’s Foundation’

El lado más desconocido de Carlos III de Inglaterra: es autor de varios libros infantiles y un apasionado de las acuarelas

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

El partido de Abascal reivindica los vínculos con Hispanoamérica, pero defiende políticas migratorias restrictivas

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

Mejores destinos de nieve: 10 pueblos y ciudades de Europa con nieve garantizada en Navidad

De ciudades nórdicas a regiones centroeuropeas, estas son las localidades menos buscadas en internet que ofrecen las mejores condiciones de nieve

Mejores destinos de nieve: 10 pueblos y ciudades de Europa con nieve garantizada en Navidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

Un informe de inteligencia apunta a Rusia y al papel de un militar del Kremlin como incitador de las revueltas en Francia: “Moscú intenta avivar las tensiones sociales”

Europa suspende todos los despegues hacia Estados Unidos por las fallas en el control aéreo

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Los 8 momentos del primer debate electoral del 29-N: del choque entre Cuerpo y Figaredo a la promesa de un millón de viviendas del PP

ECONOMÍA

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

DEPORTES

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”