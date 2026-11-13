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Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

Justo cuando el español está a un paso de cerrar su décimo Mundial, el italiano admite en su nuevo libro que las imágenes de Malasia 2015 engañan

MotoGp of Austria - Previews
Marc Márquez y Valentino Rossi. (Mirco Lazzari gp/Getty Images)
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Han pasado más de once años del domingo 25 de octubre de 2015, y Valentino Rossi sigue sin pasar página. El italiano repasa en su libro recién publicado, Valentino Rossi: La Mia Storia, escrito junto a Giorgio Terruzzi, la carrera de Malasia que dejó a Marc Márquez en el suelo y acabó de romper la relación entre ambos.

Lo hace además cuando Márquez roza su décimo título de MotoGP, que podría cerrar en Portugal. Rossi, de 46 años, mantiene que no hubo patada, aunque entiende que lo parezca.

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Aquel día en Sepang, el piloto de Yamaha y el de Honda se pasaban y repasaban por el tercer puesto, por detrás de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Según el libro, una vuelta antes del incidente, Rossi se le puso a la par a Márquez y le habló: “Me acerqué, le miré y dije: ‘¿Qué demonios haces? Basta ya, para’”.

Marc Márquez ficha por el equipo oficial de Ducati hasta 2026.

Una maneta y una rodilla

El drama llegó en la vuelta 7. Rossi lo cuenta así: “Márquez acelera para intentar adelantarme, su maneta de freno me engancha en la pierna por debajo del mono y a la altura de la rodilla. En ese instante, mi pierna izquierda se desliza hacia abajo”. Márquez cayó y Rossi terminó tercero.

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El italiano no esquiva lo que muestran las imágenes: “Realmente parece que una patada provocó la caída. Yo también lo creo viendo las imágenes”. Pero a continuación lo niega con rotundidad: “Nunca existió una patada. Lo puedo jurar por lo que sea, también por la cabeza de mis hijas”.

Su versión es la de un enganchón en un momento de mucha tensión, y apunta que desde MotoGP, con Carmelo Ezpeleta a la cabeza, respaldaban su teoría. La carrera tuvo consecuencias: Rossi tuvo que salir último en Cheste y Lorenzo se llevó el título por cinco puntos, con lo que se esfumó el décimo Mundial del italiano.

El momento del enganchón
El momento del enganchón

“Todavía duele”

La presentación del libro ha dejado más frases. En el programa italiano Che tempo che fa, Rossi aseguró esta semana: “La historia de 2015 es aún más absurda y ahora me da aún más rabia porque Márquez no estaba luchando por el campeonato, Lorenzo y yo sí. Él solo luchaba para hacerme perder, y al final lo logró. Eso es algo que nunca se olvida, todavía duele”.

En Radio Deejay contó una anécdota que arrancó las risas del estudio. Su primera hija, Giulietta, salía de cuentas alrededor del 17 de febrero, el cumpleaños de Márquez, y Rossi le pidió a su pareja, Francesca: “No hagas ninguna jugarreta. Quédate quieta, no te muevas y mantén las piernas cerradas. Tenemos que aguantar por lo menos 24 horas”. La niña nació el 4 de marzo.

Marc Márquez y Rossi. (EFE/Nicolás Aguilera)
Marc Márquez y Rossi. (EFE/Nicolás Aguilera)

Mientras, Márquez, a lo suyo

El catalán, por su parte, habla poco de este asunto desde hace años y está centrado en seguir ganando. Lleva 106 victorias en 302 grandes premios y tiene el título prácticamente en la mano. Su regreso tiene mérito: tras el grave accidente de Jerez 2020, pocos creían que volvería a ser campeón. Lo logró cinco años después, igualando los nueve títulos de Rossi.

Jorge Lorenzo, el campeón de aquel 2015, lo explicó hace poco en Catar a la cadena británica TNT: “Cuando Marc conquiste su 10º título mundial, Rossi ya no se podrá sentar en su misma mesa, pues el debate pasará a ser, simplemente, quién es el mejor piloto de todos los tiempos, Giacomo Agostini o Marc Márquez”.

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