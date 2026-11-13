Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, tiene claro su objetivo: “Quiero hacer mi propia carrera, no quiero que me comparen”. (Europa Press)

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Martín y Luca Casillas, los hijos de Iker Casillas y Sara Carbonero, ya han empezado una nueva etapa lejos de Valdebebas. Tras más de dos temporadas en La Fábrica, continúan su carrera en el CD Leganés, una decisión que ya adelantó As, y que tomaron ellos mismos junto a sus padres.

El cambio, no obstante, vuelve a poner el foco en el hijo mayor, de 12 años, que ya ha reconocido que sabe el apellido que lleva. Lo hizo en su primera entrevista, en el pódcast Resonancia de Corazón, de José Ramón de la Morena. Es portero, igual que su hermano pequeño, de 10 años.

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Los dos llegaron al Real Madrid desde el Pozuelo, donde Martín jugó entre 2020 y 2022. En el Leganés, Martín y Lucas jugarán previsiblemente en el Infantil B y el Alevín A, las categorías en las que militaban en el club blanco.

Martín Casillas. (Página Web/Real Madrid)

Una sorpresa y mucha vergüenza

Martín recordó cómo se enteró de que iba a entrenar con el Real Madrid. “Volvía del entrenamiento y mi padre me dijo que tenía una sorpresa. Me la contó en casa y me dijo que al día siguiente iba a entrenar con el Real Madrid”, explicó.

Había ilusión, pero también muchos nervios. “Estaba muy avergonzado, pero fue un cambio importante en mi vida”, reconoció. Pero con el tiempo encontró su sitio: “Me lo paso muy bien con mis compañeros. He hecho muy buenas amistades y he conocido a entrenadores muy buenos, que me han ayudado”.

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La vista panorámica de la Ciudad Deportiva de Real Madrid en Valdebebas. (Real Madrid)

“No quiero que me comparen”

Cuando De la Morena le preguntó si pesa ser el hijo de Casillas, Martín admitió que sí, pero dejó claro lo que busca: “Yo soy Martín Casillas. Yo quiero hacer mi propia carrera, no quiero que me comparen”. Eso no impide tener un referente en casa. Ve vídeos de las actuaciones de su padre, como la parada de Robben en la final del Mundial 2010, y no esconde su sueño: “Me gustaría ser el portero de la selección”.

Del mismo modo, Iker sabe que las comparaciones son inevitables. En una charla con Santiago Cañizares, cuyo hijo también es portero, dijo que sus hijos “igual lo pueden tener más fácil porque tienen esos genes o lo que sea”, pero que “también creo que lo tienen más difícil que nosotros”, porque “al final siempre te van a estar comparando”.

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Iker Casillas parando con el pie el disparo de Robben en la final del Mundial (GettyImages)

Cuatro goles en 24 minutos

Entre sus recuerdos más recientes está un torneo Sub-12 contra el Atlético de Madrid, en el que el equipo necesitaba ganar 4-0 para pasar de fase. “Fue un milagro, la verdad, porque metimos cuatro en 24 minutos”, recordó. Al terminar, se fundió en un abrazo con Lucas, al que se le escaparon unas lágrimas de alegría.

Los campeones del mundo en 2010, Iker Casillas y Xabi Alonso, muestran su apoyo incondicional a la selección española femenina en el Mundial 2023, soñando con una nueva estrella en la camiseta.

Los consejos de su padre

Martín presume de tener a Iker en casa: “Estoy muy agradecido y estoy muy contento de tener a mi padre en casa, porque estoy muy orgulloso de él, de lo que ha hecho, y me da consejos y eso me ayuda”. El primero, el que más repite: “Siempre me habla de que la humildad es lo más importante”.

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Los penaltis son otro tema habitual entre ambos. “Siempre me dice que, si me tengo que tirar a un lado, que me tire bien, que no me deje caer. Que me tire sin dudar y que, si tengo que salir fuerte, salga fuerte, pero que no me quede a medio camino”, contó. Fórmula infalible, eso sí, no tiene: “No tengo trucos, la verdad. Me tiro al lado que crea y a ver si lo paro”.