El lado más desconocido de Carlos III de Inglaterra: es autor de varios libros infantiles y un apasionado de las acuarelas

El rey Carlos III y una de sus acuarelas pertenecientes a The King's Foundation. (Montaje Infobae).

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El rey Carlos III de Inglaterra es una de las figuras más reconocidas de la realeza europea. A pesar de todas las polémicas que han rodeado su vida personal, su trayectoria al frente de la Corona británica ha estado marcada por su compromiso con diferentes causas sociales y su defensa del medioambiente. Sin embargo, existe una faceta mucho menos conocida del monarca que va más allá de sus obligaciones institucionales: su pasión por la escritura, la pintura y la literatura. A lo largo de los años, el exmarido de Diana de Gales ha participado en la creación de numerosos libros, tanto en solitario como en colaboración con otros autores, en los que ha plasmado algunas de sus principales inquietudes.

Aunque pueda sorprender, Carlos III es autor o coautor de alrededor de 17 publicaciones. Sus intereses literarios son tan variados como sus aficiones personales y abarcan desde los cuentos infantiles hasta los ensayos sobre arquitectura, agricultura ecológica y cambio climático. Un recorrido por sus obras permite descubrir una personalidad especialmente interesada en la conservación del patrimonio, la naturaleza y las distintas formas de expresión artística.

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Una de sus primeras incursiones en el mundo editorial llegó en 1980, cuando todavía era príncipe de Gales. Entonces publicó El anciano de Lochnagar (The Old Man of Lochnagar), un relato infantil que había escrito pensando en sus hermanos pequeños. La historia gira en torno a un misterioso anciano que vive en una cueva próxima al lago Corrie y contó con ilustraciones de Hugh Maxwell Casson. La obra tuvo tanta repercusión que incluso fue adaptada posteriormente a un cortometraje animado de la BBC, en el que el propio Carlos participó como narrador. Los beneficios de su publicación se destinaron a The Prince’s Trust, la organización benéfica que había fundado en 1976 para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Un año después publicó Carlos en sus propias palabras (Prince of Wales: In His Own Words), una recopilación de discursos, reflexiones y pensamientos correspondientes a sus primeros años de actividad pública. Además, su interés por el diseño y la conservación arquitectónica también quedó reflejado en Una visión de Gran Bretaña (A Vision of Britain), publicado en 1989. En este ensayo, el entonces heredero al trono expuso sus ideas sobre cómo deberían construirse las ciudades y la importancia de respetar la identidad histórica de los edificios y los espacios urbanos. Una preocupación que ha acompañado su trayectoria durante décadas.

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The Old Man of Lochnagar, de Carlos III de Inglaterra. (Penguin)

Su compromiso con el medioambiente, también presente en sus libros

La defensa de la naturaleza es otra de las grandes constantes en la producción literaria del monarca. Su apuesta por la agricultura ecológica y la sostenibilidad no es reciente, sino que forma parte de una preocupación que ha mantenido desde sus años como príncipe de Gales.

En 2010 publicó, junto a Tony Juniper e Ian Skelly, Armonía: Una nueva forma de ver nuestro mundo (Harmony: A New Way of Looking at Our World), una de sus obras más representativas. En ella propone una manera diferente de relacionarnos con el planeta, defendiendo que la naturaleza debe ocupar un lugar central en las decisiones humanas. La publicación aborda cuestiones como la crisis climática, la biodiversidad y la necesidad de modificar determinados hábitos de producción y consumo. Su edición en español llegó en 2022.

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A esta preocupación se suma The Prince’s Speech: On the Future of Food (2015), un texto dedicado a analizar los desafíos de la alimentación y el futuro de la agricultura. También participó en publicaciones relacionadas con el cambio climático y la divulgación medioambiental, entre ellas un volumen de la colección The Ladybird Expert Series, publicado en 2017.

'Harmony', de Carlos III. (William Collins)

La pintura, otra de las grandes pasiones del monarca

Pero la escritura no es la única vía que Carlos III ha encontrado para expresar su creatividad. La acuarela ocupa un lugar destacado entre sus aficiones y el monarca lleva décadas dedicando tiempo a pintar paisajes, jardines y rincones de sus propiedades rurales.

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Sus obras han protagonizado diferentes exposiciones internacionales. Con motivo de su 50.º cumpleaños, una selección de medio centenar de acuarelas pudo contemplarse en el palacio de Hampton Court. Años después, coincidiendo con su 70 aniversario, algunas de sus creaciones viajaron hasta la Galería Nacional de Australia. En 2022, además, Londres acogió una exposición con 79 de sus pinturas.

Una de las acuarelas de Carlos III de Inglaterra. (The Prince's Foundation)

Su trabajo también ha tenido una vertiente solidaria. Las reproducciones de sus acuarelas se han comercializado con fines benéficos y, según las estimaciones realizadas en 2016, las litografías vendidas en una tienda de Highgrove House habían alcanzado un valor de dos millones de libras.

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A esta faceta artística se suma su impulso a la formación creativa. En 2000 fundó la Royal Drawing School, una institución que ofrece enseñanza de dibujo tanto a niños como a adultos. Así, entre libros, pinceles y proyectos medioambientales, Carlos III ha desarrollado durante décadas una actividad creativa que convive con sus responsabilidades institucionales.